Varese News

Varese Laghi

Riconoscimento al merito scolastico: Malnate celebra i giovani studenti con del “Premio Carrara”

Per il terzo anno consecutivo la Scuola Secondaria di I Grado " N. Sauro " si è resa protagonista dell'evento di consegna dei diplomi e premi al merito finanziati e stabiliti dalla "Fondazione della Comunità di Malnate"

premio carrara malnate

Il 28 novembre l’Aula Magna “Falcone Borsellino” della Scuola Secondaria di I grado “Nazario Sauro” di Malnate ha ospitato la cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti che hanno concluso l’anno scolastico 2024/2025, insieme alla premiazione del “Premio Carrara”, istituito con il sostegno della Fondazione della Comunità di Malnate.

L’iniziativa, organizzata per il terzo anno consecutivo, ha coinvolto studenti, famiglie, docenti e rappresentanti delle istituzioni locali. Il Dirigente Scolastico Santo D’Angelo, la Sindaca Nadia Cannito e i rappresentanti della Fondazione hanno consegnato i riconoscimenti agli alunni che si sono distinti per impegno e risultati nel loro percorso scolastico.

La serata ha previsto anche un intervento della prof.ssa Rizzo in occasione della Giornata contro la violenza sulla donna e la lettura degli elogi dedicati agli studenti premiati. Gli interventi delle autorità e dei membri della Fondazione hanno ribadito l’importanza del merito scolastico e del sostegno ai giovani nel loro percorso formativo.

Al termine dell’incontro, gli studenti che hanno conseguito la licenza media nell’anno scolastico 2024/2025 sono stati chiamati sul palco per la consegna ufficiale del diploma.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.