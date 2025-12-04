Riconoscimento al merito scolastico: Malnate celebra i giovani studenti con del “Premio Carrara”
Per il terzo anno consecutivo la Scuola Secondaria di I Grado " N. Sauro " si è resa protagonista dell'evento di consegna dei diplomi e premi al merito finanziati e stabiliti dalla "Fondazione della Comunità di Malnate"
Il 28 novembre l’Aula Magna “Falcone Borsellino” della Scuola Secondaria di I grado “Nazario Sauro” di Malnate ha ospitato la cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti che hanno concluso l’anno scolastico 2024/2025, insieme alla premiazione del “Premio Carrara”, istituito con il sostegno della Fondazione della Comunità di Malnate.
L’iniziativa, organizzata per il terzo anno consecutivo, ha coinvolto studenti, famiglie, docenti e rappresentanti delle istituzioni locali. Il Dirigente Scolastico Santo D’Angelo, la Sindaca Nadia Cannito e i rappresentanti della Fondazione hanno consegnato i riconoscimenti agli alunni che si sono distinti per impegno e risultati nel loro percorso scolastico.
La serata ha previsto anche un intervento della prof.ssa Rizzo in occasione della Giornata contro la violenza sulla donna e la lettura degli elogi dedicati agli studenti premiati. Gli interventi delle autorità e dei membri della Fondazione hanno ribadito l’importanza del merito scolastico e del sostegno ai giovani nel loro percorso formativo.
Al termine dell’incontro, gli studenti che hanno conseguito la licenza media nell’anno scolastico 2024/2025 sono stati chiamati sul palco per la consegna ufficiale del diploma.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.