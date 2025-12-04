Riconoscimento al merito scolastico: Malnate celebra i giovani studenti con del “Premio Carrara”

Il 28 novembre l’Aula Magna “Falcone Borsellino” della Scuola Secondaria di I grado “Nazario Sauro” di Malnate ha ospitato la cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti che hanno concluso l’anno scolastico 2024/2025, insieme alla premiazione del “Premio Carrara”, istituito con il sostegno della Fondazione della Comunità di Malnate.

L’iniziativa, organizzata per il terzo anno consecutivo, ha coinvolto studenti, famiglie, docenti e rappresentanti delle istituzioni locali. Il Dirigente Scolastico Santo D’Angelo, la Sindaca Nadia Cannito e i rappresentanti della Fondazione hanno consegnato i riconoscimenti agli alunni che si sono distinti per impegno e risultati nel loro percorso scolastico.

La serata ha previsto anche un intervento della prof.ssa Rizzo in occasione della Giornata contro la violenza sulla donna e la lettura degli elogi dedicati agli studenti premiati. Gli interventi delle autorità e dei membri della Fondazione hanno ribadito l’importanza del merito scolastico e del sostegno ai giovani nel loro percorso formativo.

Al termine dell’incontro, gli studenti che hanno conseguito la licenza media nell’anno scolastico 2024/2025 sono stati chiamati sul palco per la consegna ufficiale del diploma.