“Riflessi e riflessioni”: ultimo appuntamento dell’anno per il Fotovideoclub di Sesto Calende

Il Fotovideoclub Verbano si ritrova per la serata degli auguri e per il tradizionale concorso annuale a tema. L’appuntamento è fissato per venerdì 19 dicembre alle 21 presso la Sala Cesare da Sesto, in piazza Mazzini 16 a Sesto Calende. L’evento, patrocinato dall’Assessorato alla Cultura, ha come tema centrale per questa edizione “Riflessi e riflessioni”.

I soci e gli amici del club possono partecipare con diversi tipi di lavori: sono ammesse fotografie singole, slide show, audiovisivi e video. La regola principale per i partecipanti è che le opere devono essere consegnate in forma anonima tramite una chiavetta USB durante la serata stessa.

Il programma prevede, oltre alla visione degli elaborati, la premiazione finale. A questo scopo, l’invito rivolto dall’associazione ai partecipanti è di contribuire portando regali o pensieri di ogni genere da mettere in palio. Al termine del concorso è previsto un brindisi comunitario.