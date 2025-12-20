Riflessioni natalizie, amenità politiche e uno sguardo sul mondo nell’ultimo numero di Rmfonline
Spazio alla figura di Gesù nell'edizione di sabato 20 dicembre ma anche tante riflessioni sui temi di attualità nazionali e internazionali
Ultima puntata del 2025 per il settimanale Rmfomline.it, edito da Radio Missione Francescana e diretto da Massimo Lodi.
In questa edizione il protagonista è la figura di Gesù, al centro dell’editoriale affidato alle Romite Ambrosiane. Don Erminio Villa, invece, si sofferma sullo stupore della nascita del bambino mentre Luisa Negri parla della figura di Erode nel Presepe e nella realtà.
Sulla colonna di destra è possibile trovare le riflessioni di Gianfranco Fabi sull’emigrazione giovanile dall’Italia verso l’Estero, l’opinione di Sandro Frigerio sulle assurdità viste in consiglio comunale a Varese in occasione dell’approvazione del bilancio, il pensiero di Roberto Cecchi su Putin e Zelensky.
Questo e molto altro potete trovarlo sul sito www.rmfonline.it
