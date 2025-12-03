Rigenerare imprese, rafforzare comunità: la via di Confcooperative Insubria

L’assemblea 2025 di Confcooperative Insubria si svolgerà il 5 dicembre a Varese e il 6 dicembre a Lenno, in provincia di Como, due luoghi che rappresentano idealmente l’unità e la pluralità del territorio insubre. L’incontro arriva dopo l’importante iniziativa promossa nei mesi scorsi dal Prefetto di Varese, che ha invitato istituzioni, parti sociali e mondo economico a costruire un argine comune alle crescenti crisi industriali.

Da quell’appello è nato un Tavolo Permanente coordinato dall’amministrazione provinciale, a cui Confcooperative Insubria ha aderito con convinzione. In vista dell’assemblea, il presidente Mauro Frangi anticipa i temi centrali, con uno sguardo particolare al ruolo delle cooperative nelle rigenerazioni d’impresa e ai quarant’anni della Legge Marcora.

Presidente Frangi, l’assemblea si apre a Varese e prosegue a Lenno. Una scelta non solo logistica.

«Sì, perché tutto nasce da un significativo appello lanciato qualche mese fa dal Prefetto di Varese. Un richiamo forte alla necessità di costruire un argine alle sempre più numerose crisi industriali e di sviluppare strategie condivise per salvaguardare l’occupazione e rilanciare il territorio. Da quell’iniziativa è nato un Tavolo Permanente coordinato dalla Provincia e dai suoi Servizi al Lavoro. Abbiamo scelto di aderire con convinzione, e l’assemblea conferma questa direzione».

Il movimento cooperativo ha una lunga storia nella rigenerazione delle imprese.

«È così da oltre quarant’anni. E proprio la nostra provincia è stata pioniera con il salvataggio, negli anni ’80, della Richard Ginori di Laveno Mombello: un’esperienza che contribuì alla definizione della cosiddetta Legge Marcora, di cui ricorre il quarantesimo anniversario».

Un modello che oggi interviene in casi diversi dalle crisi tradizionali.

«Oggi parliamo anche di aziende senza possibilità di passaggio generazionale e di imprese confiscate alla criminalità organizzata. In tutti questi casi il modello cooperativo offre una risposta concreta per garantire continuità produttiva e occupazionale».

Che ruolo ha avuto la Legge Marcora in queste esperienze?

«È stata il principale fattore di successo delle imprese rigenerate dai lavoratori. Ha dato piena attuazione all’articolo 45 della Costituzione sulla funzione sociale della cooperazione. Gli strumenti finanziari e l’accompagnamento tecnico previsti dalla legge sono gestiti da CFI-Cooperazione Finanza Impresa, partecipata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che investe capitale di rischio, strumenti di quasi capitale e finanzia gli investimenti decennali a tasso zero».

Quali sono i numeri più significativi delle imprese rigenerate?

«Dal 2011 CFI ha sostenuto 99 cooperative rigenerate, con investimenti complessivi per 60,6 milioni di euro e la continuità occupazionale di quasi 3.000 lavoratori. Sono imprese in larga parte manifatturiere. Non tutte ce l’hanno fatta: il 27% ha cessato l’attività, soprattutto le più piccole e meno patrimonializzate. Tuttavia, anche queste hanno garantito 325 posti di lavoro e versato imposte e contributi per un valore più che doppio rispetto agli investimenti ricevuti».

E le cooperative che hanno superato la crisi?

«Presentano risultati molto incoraggianti: rispetto all’avvio hanno aumentato del 37% gli occupati e più che raddoppiato il valore della produzione. Nel quinquennio 2019-2024 registrano incrementi in valore della produzione (+9%), costo del personale (+8,3%), dipendenti (+3,5%), attivo patrimoniale (+15,4%), capitale sociale (+4,3%) e patrimonio netto (+22,5%)».

Che cosa rappresentano, dunque, queste esperienze?

«Sono una opportunità in più per affrontare situazioni di crisi imprenditoriale. Valorizzano le persone, la loro identità e il loro protagonismo. Modelli partecipativi che si fondano su collaborazione, fiducia e obiettivi condivisi. Sono storie di lavoratori che decidono di mettersi in gioco e di costruire, insieme, il proprio futuro».