Rolla d’oro sul ghiaccio di Tallinn: il team di Oggiona con Santo Stefano brilla sul palcoscenico internazionale

A Tallinn (Estonia), in occasione dell’Olympic Winter Cup, Francesca Rolla ha conquistato una splendida medaglia d’oro nella categoria Senior, firmando una prova di alto livello tecnico ed espressivo. Nonostante un primo doppio flip non perfetto, nel programma libero, Francesca ha saputo recuperare con grande maturità, offrendo un programma intenso e coinvolgente sulle musiche della colonna sonora de Il Re Leone.

A Tallinn è scesa in pista anche Elettra Finazzi, che ha chiuso al settimo posto stabilendo il nuovo personal best. Elettra ha brillato con un’esibizione vivace e ben interpretata sulle musiche del cartone animato Trolls, confermando una crescita costante sia sul piano tecnico che artistico.

Elettra Finazzi insieme a Francesca Rolla

Nella seconda prova nazionale di danza, svoltasi a Pinerolo invece, buone prestazioni anche per Giulia Passarello, decima, e Sofia Barichello, nona, entrambe autrici di programmi solidi e in continuo miglioramento.

Giulia Passarello e Sofia Barichello

Domenica gran parte della squadra tornerà in pista a Oggiona con Santo Stefano per la Prima Prova di Qualificazione del Campionato Nazionale Libertas 2025-2026 (Trofeo di Natale 2025), che si svolgerà dalle 8:30 alle 18:50. L’ingresso sarà libero, e tutti gli appassionati sono invitati a sostenere le atlete e a vivere da vicino un’intera giornata dedicata al pattinaggio artistico.