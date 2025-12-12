Varese News

Gallarate/Malpensa

Rolla d’oro sul ghiaccio di Tallinn: il team di Oggiona con Santo Stefano brilla sul palcoscenico internazionale

Weekend ricco di soddisfazioni, quello del 6-7 dicembre, per la Ice Emotion di Oggiona con Santo Stefano, impegnata su due fronti tra gare internazionali e competizioni nazionali

Generico 08 Dec 2025

A Tallinn (Estonia), in occasione dell’Olympic Winter Cup, Francesca Rolla ha conquistato una splendida medaglia d’oro nella categoria Senior, firmando una prova di alto livello tecnico ed espressivo. Nonostante un primo doppio flip non perfetto, nel programma libero, Francesca ha saputo recuperare con grande maturità, offrendo un programma intenso e coinvolgente sulle musiche della colonna sonora de Il Re Leone.

A Tallinn è scesa in pista anche Elettra Finazzi, che ha chiuso al settimo posto stabilendo il nuovo personal best. Elettra ha brillato con un’esibizione vivace e ben interpretata sulle musiche del cartone animato Trolls, confermando una crescita costante sia sul piano tecnico che artistico.

Generico 08 Dec 2025
Elettra Finazzi insieme a Francesca Rolla

Nella seconda prova nazionale di danza, svoltasi a Pinerolo invece, buone prestazioni anche per Giulia Passarello, decima, e Sofia Barichello, nona, entrambe autrici di programmi solidi e in continuo miglioramento.

Generico 08 Dec 2025
Giulia Passarello e Sofia Barichello

Domenica gran parte della squadra tornerà in pista a Oggiona con Santo Stefano per la Prima Prova di Qualificazione del Campionato Nazionale Libertas 2025-2026 (Trofeo di Natale 2025), che si svolgerà dalle 8:30 alle 18:50. L’ingresso sarà libero, e tutti gli appassionati sono invitati a sostenere le atlete e a vivere da vicino un’intera giornata dedicata al pattinaggio artistico.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.