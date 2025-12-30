Rubano l’albero di Natale dalla tomba del giovane figlio. L’indignazione di mamma e papà: “Meschini e vigliacchi”
Il dolore e la rabbia di Ida e Antonino Vilardi, dopo l'ennesimo furto avvenuto al cimitero di Giubiano dove è sepolto il loro figlio Luca
«Non c’è niente di più becero e meschino che vedersi rubare dalla tomba del proprio figlio l’alberello di Natale». Inizia così la lettera che Ida e Antonino Vilardi hanno inviato alla redazione di VareseNews dopo l’ennesimo furto registrato sulla tomba del giovane figlio Luca al cimitero di Giubiano. Questa volta a sparire è stato un piccolo albero di Natale (nella foto) che i genitori e il fratello avevano lasciato come segno di tenerezza e ricordo per Luca, scomparso nel 2009 all’età di soli 20 anni.
«Fatto sicuramente avvenuto tra la vigilia di Natale e Santo Stefano (giorni piovosi che ci hanno tenuti lontano dalla quotidiana visita al cimitero di Giubiano) -scrivono i genitori di Luca – Il dolore immenso unito al senso di impotenza e rabbia ha profondamente segnato questi giorni. Ci sforziamo a pensare come si possa profanare la tomba di Luca e quale sia il motivo che spinge un essere umano a compiere tale gesto. Il rispetto per i defunti è uno dei sacrosanti inviolabili principi della società. E’ mai possibile che pur di impossessarsi di un oggetto dal valore esiguo ma carico di profondo significato abbia spinto qualcuno a sottrarlo? La vigliaccheria di tale gesto va sottolineata. Il cimitero è un luogo sacro e come tale va rispettato. Chi compie certe azioni (purtroppo in aumento) mosso da qualsiasi motivazione non può essere perdonato».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.