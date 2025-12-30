Rubano l’albero di Natale dalla tomba del giovane figlio. L’indignazione di mamma e papà: “Meschini e vigliacchi”

«Non c’è niente di più becero e meschino che vedersi rubare dalla tomba del proprio figlio l’alberello di Natale». Inizia così la lettera che Ida e Antonino Vilardi hanno inviato alla redazione di VareseNews dopo l’ennesimo furto registrato sulla tomba del giovane figlio Luca al cimitero di Giubiano. Questa volta a sparire è stato un piccolo albero di Natale (nella foto) che i genitori e il fratello avevano lasciato come segno di tenerezza e ricordo per Luca, scomparso nel 2009 all’età di soli 20 anni.

«Fatto sicuramente avvenuto tra la vigilia di Natale e Santo Stefano (giorni piovosi che ci hanno tenuti lontano dalla quotidiana visita al cimitero di Giubiano) -scrivono i genitori di Luca – Il dolore immenso unito al senso di impotenza e rabbia ha profondamente segnato questi giorni. Ci sforziamo a pensare come si possa profanare la tomba di Luca e quale sia il motivo che spinge un essere umano a compiere tale gesto. Il rispetto per i defunti è uno dei sacrosanti inviolabili principi della società. E’ mai possibile che pur di impossessarsi di un oggetto dal valore esiguo ma carico di profondo significato abbia spinto qualcuno a sottrarlo? La vigliaccheria di tale gesto va sottolineata. Il cimitero è un luogo sacro e come tale va rispettato. Chi compie certe azioni (purtroppo in aumento) mosso da qualsiasi motivazione non può essere perdonato».