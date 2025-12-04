Rubata una borsa, uno zaino e un drone: a Malpensa due ladri seriali in manette

I Carabinieri della Stazione dell’Aeroporto della Malpensa hanno arrestato due cittadini algerini, un 31enne ed un 25enne con precedenti specifici, i quali sono stati colti in flagranza di reato subito dopo aver commesso due furti ed averne tentato un altro. Tutto si è svolto nella zona arrivi del Terminal 1, che come in ogni fine settimana vede un notevole incremento dei viaggiatori.

I carabinieri erano impegnati nel pattugliamento della zona arrivi quando sono stati allertati dopo che una donna si era presentata per aver subito il furto della borsa che aveva appoggiato sul trolley. Mentre i militari stavano raccogliendo i primi dettagli, giungeva la richiesta di un altro giovane straniero, un passeggero in transito, il quale aveva subito il furto del suo zainetto al cui interno custodiva un drone di ingente valore.

Ai militari l’uomo raccontava di un furto avvenuto con il medesimo modus operandi del precedente: uno zainetto lasciato incustodito sulla valigia abilmente sottratto approfittando della momentanea disattenzione dell’ignara vittima, impegnata magari alla ricerca di informazioni sugli schermi degli orari.

I carabinieri si sono messi subito sulle tracce dei due ladri, che nel frattempo avevano tentato di mettere a segno anche un altro colpo, individuandoli nei pressi di un ascensore mentre tentavano di guadagnare la fuga verso la stazione ferroviaria ed allontanarsi indisturbati verso Milano. A nulla è valsa la resistenza opposta dai due, i quali sono stati sono stati bloccati e trovati in possesso di gran parte della refurtiva sottratta alle due vittime, che è stata subito restituita.

I due arrestati, dopo aver passato la notte in camera di sicurezza, sono comparsi davanti al Tribunale di Busto Arsizio per il giudizio direttissimo. L’udienza si è conclusa con la convalida della misura e la condanna dei due imputati, che hanno ammesso gli addebiti.