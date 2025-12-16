Varese News

Rugby, giovani che fanno rock e la lettera M. Dal pomeriggio alla sera succede tutto su Radio Materia

Alle 16,30 saremo in diretta con Matteo Capuzzi del Rugby Varese, alle 18 con i The Swell, alle 21 con Gian Paolo e il suo programma ABC

Tre appuntamenti in diretta su Radio Materia oggi, martedì. Si parte con Rugby Varese alle 16,30, proseguiremo con i The Swell alle 18 e chiuderemo la giornata alle 21 con ABC.

Ore 16,30 Soci All Time

Ospite della puntata di oggi sarà Matteo Capuzzi. Con lui parleremo del movimento creato da questa società sportiva non solo in campo ma anche a livello sociale con la festa annuale e tante iniziative organizzate per coinvolgere i giovani.

Ore 18,00 Chi l’avrebbe mai detto

In studio tre giovani musicisti, un power trio che ha trovato il proprio sound tra suite atmosferiche e sparate noise rock, nati in un garage a febbraio 2025 con l’immediato intento di scrivere inediti. È in fase di scrittura un concept album, ma fino ad allora tocca aspettare le onde.

Ore 21 ABC lettera M

Gian Paolo De Tomasi questa sera affronta la lettera M. Si parlerà di Maradona? Forse. Di Madonna? Probabile. Di Morte? Sicuramente, anche perchè abbiamo lanciato un sondaggio qui (rispondi) proprio sul tema. Puoi interagire in diretta usando whatsapp al numero 3534848857 per dirci cosa ti fa venire in mente la lettera M.

Pubblicato il 16 Dicembre 2025
