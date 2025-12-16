Rugby, giovani che fanno rock e la lettera M. Dal pomeriggio alla sera succede tutto su Radio Materia
Alle 16,30 saremo in diretta con Matteo Capuzzi del Rugby Varese, alle 18 con i The Swell, alle 21 con Gian Paolo e il suo programma ABC
Tre appuntamenti in diretta su Radio Materia oggi, martedì. Si parte con Rugby Varese alle 16,30, proseguiremo con i The Swell alle 18 e chiuderemo la giornata alle 21 con ABC.
Ore 16,30 Soci All Time
Ospite della puntata di oggi sarà Matteo Capuzzi. Con lui parleremo del movimento creato da questa società sportiva non solo in campo ma anche a livello sociale con la festa annuale e tante iniziative organizzate per coinvolgere i giovani.
Ore 18,00 Chi l’avrebbe mai detto
In studio tre giovani musicisti, un power trio che ha trovato il proprio sound tra suite atmosferiche e sparate noise rock, nati in un garage a febbraio 2025 con l’immediato intento di scrivere inediti. È in fase di scrittura un concept album, ma fino ad allora tocca aspettare le onde.
Ore 21 ABC lettera M
Gian Paolo De Tomasi questa sera affronta la lettera M. Si parlerà di Maradona? Forse. Di Madonna? Probabile. Di Morte? Sicuramente, anche perchè abbiamo lanciato un sondaggio qui (rispondi) proprio sul tema. Puoi interagire in diretta usando whatsapp al numero 3534848857 per dirci cosa ti fa venire in mente la lettera M.
Per ascoltarci
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE TI SONO PIACIUTE
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.