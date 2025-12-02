Ruspe nell’ex minigolf di Castellanza: in arrivo un negozio di prossimità

Nuova vita per l’area dellex WWW Summer Cafè, la struttura all’aperto al civico 22 di viale Borri, che anni fa ospitava il minigolf e uno degli estivi dello Yucca. Le ruspe sono entrate in azione per abbattere ciò che rimaneva nel terreno dismesso e particolarmente degradato da anni. Le operazioni di demolizione – visibili anche dall’esterno della recinzione, dove è ancora presente l’iconico pipistrello della Bacardi – segnano l’inizio di un nuovo capitolo. L’area – fa sapere la sindaca Cristina Borroni – è stata infatti acquistata da un privato, al cui interno realizzerà un’attività commerciale di prossimità, con dimensioni inferiori rispetto a una media struttura di vendita e non alimentare. Sicuramente la rimozione dei materiali deteriorati, delle costruzioni fatiscenti e della vegetazione invasiva restituirà decoro a un tratto di viale Borri particolarmente trafficato.

L’intervento si inserisce tra l’atro in un contesto cittadino in fase di trasformazione. Lungo viale Borri, la demolizione dell’ex Mostra del Tessile ha portato alla nascita di supermercati, catene del food e attività commerciali di varie dimensioni, ridisegnando completamente l’assetto urbanistico della zona. Un intervento ancora in fase di completamento. Di recente, sempre in questo contesto, sono state realizzate le nuove fermate del bus a servizio dell’Istituto Facchinetti, su viale Borri, finanziate in parte con contributi del TPL (Trasporto Pubblico Locale) e in parte con i fondi relativi alle opere di compensazione dell’intervento di riconversione dell’ex Mostra del tessile.