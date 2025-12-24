Sabato 17 gennaio open day al Centro di Formazione Professionale CIOFS-FP Lombardia di Castellanza

L’evento è pensato per chi ha appena concluso la terza media o per chi desidera ripensare il proprio percorso di studi: attraverso visite ai laboratori, incontri con i formatori e testimonianze di studenti, i partecipanti potranno avere un quadro concreto dei corsi attivi, delle competenze che si possono acquisire e delle opportunità di inserimento nel mondo del lavoro

Il Centro di Formazione Professionale CIOFS-FP Lombardia di Castellanza apre le sue porte ai giovani e alle loro famiglie con un nuovo appuntamento di orientamento: sabato 17 gennaio dalle 9.00 alle 12.00 è infatti in programma un Open Day gratuito per scoprire da vicino l’offerta formativa e la proposta educativa della scuola salesiana. (vedi immagine)

L’evento è pensato per chi ha appena concluso la terza media o per chi desidera ripensare il proprio percorso di studi: attraverso visite ai laboratori, incontri con i formatori e testimonianze di studenti, i partecipanti potranno avere un quadro concreto dei corsi attivi, delle competenze che si possono acquisire e delle opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

Una scuola che forma per il lavoro

Il CIOFS-FP Lombardia è un centro di formazione professionale accreditato, orientato a trasformare le passioni e gli interessi dei giovani in competenze spendibili nel mercato del lavoro. Qui la cultura formativa si intreccia con una solida preparazione pratica: i corsi combinano conoscenze teoriche con attività in laboratorio e stage in aziende, con l’obiettivo di preparare studenti pronti a inserirsi nel mondo professionale.

Grazie al finanziamento di Regione Lombardia e al contributo del Fondo Sociale Europeo, i percorsi sono gratuiti e rilasciano qualifiche e diplomi professionali riconosciuti a livello europeo, consentendo ai giovani di acquisire professionalità concrete in settori richiesti dal mercato.

Cosa si può studiare a Castellanza

Tra le principali figure professionali proposte dal centro di Castellanza ci sono:

Operatore ai servizi d’impresa – con competenze amministrative e gestionali;

– con competenze amministrative e gestionali; Barista/Cameriere di Sala – per lavorare nel mondo della ristorazione e dell’accoglienza;

– per lavorare nel mondo della ristorazione e dell’accoglienza; Estetista – per chi ama il settore del benessere e della cura estetica;

– per chi ama il settore del benessere e della cura estetica; Acconciatore – per chi desidera una professione creativa e tecnica nel mondo dell’hairstyling. (come indicato nel volantino dell’Open Day)

Questi percorsi – oltre a offrire una formazione strutturata – prevedono anche laboratori attrezzati, esperienze pratiche e la possibilità di confrontarsi con professionisti del settore già durante gli studi.

Perché partecipare

L’Open Day di gennaio rappresenta un’importante occasione per orientarsi tra le varie opzioni formative, capire quale carriera intraprendere e conoscere da vicino la realtà educativa della scuola. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti coloro che vogliono toccare con mano cosa significa formarsi professionalmente prima di scegliere il proprio percorso.

Sede di Castellanza

Via Cardinal Ferrari 7 (ang. Via Maria Montessori 6), Castellanza

Tel. 0331503107

Email: direzione_castellanza@ciofslombardia.it

Sito internet