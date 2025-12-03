Sabato al Nuovo di Varese il film “Ammazzare stanca”. In sala registra e attori

Saranno presenti in sala il regista Daniele Vicari e gli attori Gabriel Montesi e Selene Caramazza. Appuntamento sabato 6 dicembre, alle ore 20:30

Sabato 6 dicembre, alle ore 20:30, presso il Cinema Teatro Nuovo di Varese (Viale dei Mille 39), all’interno della rassegna “Un posto nel mondo – percorsi di cinema e documentazione sociale”, Filmstudio 90 APS e il coordinamento provinciale di Varese dell’associazione Libera co-organizzano una proiezione speciale del film “Ammazzare stanca. Autobiografia di un assassino”. Saranno presenti in sala il regista Daniele Vicari e gli attori Gabriel Montesi e Selene Caramazza.

Il film, diretto da Daniele Vicari, è stato presentato all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ed è distribuito in sala dal 4 dicembre con 01 Distribution. Racconta l’omonima autobiografia di Antonio Zagari, ex ‘ndranghetista attivo in provincia di Varese negli anni Settanta e Ottanta. Il libro è edito da Compagnia Editoriale Aliberti.

Sinossi ufficiale del film

“Ammazzare stanca. Autobiografia di un assassino” narra la storia di un giovane che si ribella al suo destino criminale. Antonio Zagari, figlio di un boss calabrese trapiantato in Lombardia, si rende conto di non essere adatto alla malavita: uccidere gli è fisicamente insostenibile. Dopo aver compiuto omicidi, rapine e sequestri, finisce in carcere, dove decide di fermarsi e di scrivere. Nel contesto degli anni ’70, quando i suoi coetanei si ribellano nelle fabbriche, nelle università e nelle piazze, Antonio lotta contro il padre, cercando una vendetta peggiore della morte.

Regista e cast

Daniele Vicari è noto per il suo cinema impegnato, con film come “Velocità Massima”, che gli valse il David di Donatello come miglior regista esordiente, “Il passato è una terra straniera”, e “Diaz – Don’t clean up this blood”. Gabriel Montesi, nel cast del film, ha recitato in produzioni come “Favolacce” dei fratelli D’Innocenzo e “Esterno Notte” di Marco Bellocchio. Selene Caramazza è anche al cinema con “Breve storie d’amore” di Ludovica Rampoldi.

Nel cast di “Ammazzare stanca” anche Vinicio Marchioni, Andrea Fuorto, Thomas Trabacchi, Pier Giorgio Bellocchio e Rocco Papaleo nel ruolo di Don Peppino Pesce. Il film è vietato ai minori di 14 anni.

Ospiti e riflessioni sulla ‘ndrangheta

Sarà presente in sala il giornalista Gianni Spartà, che nel 1992 incontrò Zagari in carcere a Varese e ricevette il testo del memoriale del pentito, coinvolto dalla produzione del film per la sua importante testimonianza diretta. Interverranno anche Elena Borgo, referente di Libera Varese, e Giulia Milani, neolaureata in Storia e Storie del Mondo Contemporaneo presso l’Università dell’Insubria, con una tesi sul Varesotto e la ‘ndrangheta.

La serata sarà anche un’occasione per riflettere sulla presenza della ‘ndrangheta negli anni ’70 e sullo stato attuale delle cose, alla luce dei recenti processi.

Biglietti e informazioni

Biglietto intero €8,00, ridotto per soci Filmstudio 90, soci Libera, soci ARCI, over 65 e under 18 €6,50, ridotto per soci under 25 €4,00.

I biglietti sono acquistabili in prevendita sul sito Webtic: https://www.webtic.it/#/shopping?action=loadLocal&localId=5650.

Il film sarà in programmazione al Cinema Teatro Nuovo da giovedì 4 dicembre, ma solo la proiezione di sabato 6 dicembre alle ore 20:30 avrà la partecipazione degli ospiti.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare: filmstudio90@filmstudio90.it e seguire Instagram: filmstudio_90.