Sabato i Mastini in campo a Varese contro Dobbiaco
Gara delicata in vista della possibile qualificazione alle final four di Coppa Italia, in programma alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
La squadra varesina, i Mastini Varese, torna sul ghiaccio di via Albani sabato 27 dicembre alle 19 per una partita importante della regular season. La sfida contro il Dobbiaco è la terzultima del calendario e può incidere sulla qualificazione alle final four di Coppa Italia, in programma alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena.
I Mastini arrivano all’incontro con un margine di sei punti su Aosta e Valpe. Una vittoria, unita a eventuali risultati favorevoli dagli altri campi, potrebbe garantire a Varese l’accesso alle final four per la quarta stagione consecutiva. Il Dobbiaco è reduce da due successi consecutivi e cerca punti per migliorare la propria posizione in classifica.
La partita di sabato precede un’altra gara delicata: martedì i Mastini saranno in trasferta ad Aosta. Per Varese, il confronto con Dobbiaco rappresenta quindi un passaggio rilevante in vista del finale di stagione regolare e della possibile partecipazione alla Coppa Italia.
