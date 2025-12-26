Varese News

Sport

Sabato i Mastini in campo a Varese contro Dobbiaco

Gara delicata in vista della possibile qualificazione alle final four di Coppa Italia, in programma alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

Generico 22 Dec 2025

La squadra varesina, i Mastini Varese, torna sul ghiaccio di via Albani sabato 27 dicembre alle 19 per una partita importante della regular season. La sfida contro il Dobbiaco è la terzultima del calendario e può incidere sulla qualificazione alle final four di Coppa Italia, in programma alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena.

I Mastini arrivano all’incontro con un margine di sei punti su Aosta e Valpe. Una vittoria, unita a eventuali risultati favorevoli dagli altri campi, potrebbe garantire a Varese l’accesso alle final four per la quarta stagione consecutiva. Il Dobbiaco è reduce da due successi consecutivi e cerca punti per migliorare la propria posizione in classifica.

La partita di sabato precede un’altra gara delicata: martedì i Mastini saranno in trasferta ad Aosta. Per Varese, il confronto con Dobbiaco rappresenta quindi un passaggio rilevante in vista del finale di stagione regolare e della possibile partecipazione alla Coppa Italia.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 26 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.