Sacconago celebra 150 anni della Filarmonica Santa Cecilia: in scena il concerto di Natale “Lo scontro del secolo… e mezzo”

Sabato 20 dicembre e domenica 21 dicembre alle 20.30, il Cinema Teatro Lux ospiterà il doppio concerto che propone un format originale che unisce musica e narrazione

Un doppio appuntamento speciale attende il pubblico di Sacconago: sabato 20 dicembre alle 21.15 e domenica 21 dicembre alle 20.30, il Cinema Teatro Lux ospiterà il tradizionale concerto di Natale della Filarmonica Santa Cecilia, che quest’anno festeggia un traguardo storico: 150 anni di attività musicale.

Lo spettacolo, dal titolo “Lo scontro del secolo… emmezzo (1875–2025)”, propone un format originale che unisce musica e narrazione. Attraverso un divertente quiz natalizio guidato da Babbo Natale e dai suoi sfidanti, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio attraverso la lunga storia della Filarmonica, fondata nel 1875 e oggi formata da una quarantina di musicanti di tutte le età, sotto la direzione di Marco Ferrario.

Il programma offrirà un repertorio ampio e variegato: dalle ouverture classiche come La gazza ladra di Rossini ai medley moderni dedicati agli anni ’70, dai brani pop come Chi fermerà la musica dei Pooh ai classici della tradizione natalizia, tra cui Oh Holy Night e Jingle Bell Rock.

Durante le serate sarà ricordato anche il 70° anniversario di ANBIMA, l’associazione nazionale delle bande italiane, sottolineando il ruolo culturale e sociale che le formazioni bandistiche svolgono nei territori.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con biglietti disponibili presso le cartolerie Ul Cartè e Luisella a Busto Arsizio e presso il Colorificio San Michele.

Con 150 anni di musica condivisa, la Filarmonica Santa Cecilia continua a essere un punto di riferimento culturale e comunitario: una realtà capace di unire generazioni e rinnovarsi senza perdere il legame con le proprie radici.