San Michele Christmas Night: una serata speciale tra sport, storie e festa a Varese

Il 13 dicembre l’Istituto De Filippi di Varese ospita l’evento natalizio del San Michele Calcio con cena di gala, ospiti sportivi e lotteria

Un’occasione per vivere lo spirito del Natale in compagnia, tra atleti, famiglie e appassionati di sport: venerdì 13 dicembre appuntamento con la “San Michele Christmas Night”, l’evento di fine anno del San Michele Calcio, presso l’Istituto De Filippi di Varese.

Una serata tra emozioni sportive e convivialità

Il programma prende il via alle 18.30 con un incontro aperto a tutti dedicato allo sport e alla resilienza. Protagonista sarà Nando Sanvito, noto giornalista sportivo italiano, con le sue videostorie che raccontano come “il limite si fa risorsa”. Con lui, una grande sorpresa olimpica: è atteso un ospite speciale legato al mondo dello sport olimpico.

A seguire, dalle 20.00, spazio alla cena natalizia riservata ad atleti, famiglie e simpatizzanti del club. La serata sarà arricchita dalla tradizionale tombolata di Natale e, alle 21.30, dall’attesa estrazione dei premi della lotteria.

Dove e come partecipare

L’appuntamento è per venerdì 13 dicembre all’Istituto De Filippi, in via Brambilla 15 a Varese. Un’occasione per festeggiare insieme, conoscere storie di sport che ispirano, e condividere un momento di comunità all’insegna dello spirito natalizio.