Sanità lombarda in affanno: 5.378 cittadini costretti a ricorrere agli Sportelli Salute

Sono oltre cinquemila i cittadini lombardi che negli ultimi due anni hanno dovuto presentare un ricorso attraverso gli Sportelli Salute per vedere rispettato un diritto fondamentale: quello ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). A rivelarlo è un report del Coordinamento Lombardo degli Sportelli Salute, che accende i riflettori su un malfunzionamento sempre più strutturale del sistema sanitario regionale.

Una sanità che non sempre risponde

In totale sono 5.378 i ricorsi gestiti da 55 Sportelli Salute su 69 attivi in Lombardia. Nella stragrande maggioranza dei casi – l’85,21% – i cittadini hanno ottenuto ciò che spettava loro, a dimostrazione di quanto queste realtà territoriali rappresentino un punto di riferimento fondamentale per chi si scontra con ritardi e disservizi.

Ma dietro ai numeri si nasconde una realtà ben più ampia: molte persone rinunciano a far valere i propri diritti o scelgono di pagare di tasca propria, aumentando così le disuguaglianze nell’accesso alle cure.

Numeri che parlano chiaro

Nel dettaglio, i dati raccolti tra il 2022 e il 2024 mostrano che: 4.583 ricorsi si sono conclusi positivamente, 249 sono ancora in attesa di risposta e 546 hanno avuto esito negativo.

Gli Sportelli Salute sono gestiti da cittadini volontari, eppure hanno mostrato una capacità di intervento concreta, spesso superiore a quella degli stessi enti sanitari.

Un lavoro capillare e costante

La rete degli Sportelli, diffusa su tutto il territorio regionale, dimostra come la società civile possa giocare un ruolo attivo nella difesa del diritto alla salute. Tuttavia, il fatto che migliaia di persone debbano affidarsi a volontari per ottenere ciò che è già sancito dalla legge, solleva domande profonde sulla tenuta del sistema.