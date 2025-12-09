Saronno Civica propone un nuovo palazzetto dello sport: presentato un emendamento al bilancio

Un nuovo palazzetto dello sport per Saronno: è questa la proposta avanzata da Saronno Civica attraverso un emendamento al bilancio di previsione 2025-2028, depositato la scorsa settimana. A parlarne è stato l’ex sindaco Augusto Airoldi, a margine dell’incontro sulla manutenzione degli uffici scolastici.

«Abbiamo depositato l’emendamento in vista della discussione sul bilancio che arriverà in consiglio comunale prima di Natale – ha spiegato Airoldi – Chiediamo all’amministrazione di accendere un mutuo per finanziare la costruzione di un nuovo palazzetto dello sport, un intervento che riteniamo fondamentale e che non abbiamo visto previsto nei piani triennali di investimento».

Secondo il gruppo Saronno Civica, la città ha bisogno di un’infrastruttura sportiva moderna, adeguata non solo alle esigenze delle associazioni locali, ma anche alle esigenze educative, relazionali e di benessere della comunità saronnese. «Lo sport non ha solo una valenza agonistica –ha detto Airoldi – È uno strumento educativo, di crescita per i più giovani, di benessere per gli adulti, di salute per gli anziani. Per questo riteniamo che, nei prossimi anni, l’amministrazione debba investire su una struttura pubblica in grado di accogliere queste esigenze».

La proposta contenuta nell’emendamento prevede un impegno di 13,5 milioni di euro, e il gruppo civico individua tre possibili aree dove potrebbe sorgere il nuovo palazzetto: «Non sta a noi decidere dove farlo, ma ci sono almeno aree disponibili, ad esempio l’area ex Isotta Fraschini di proprietà di Saronno Città dei Beni Comuni, l’altra area ex Isotta Fraschini di proprietà Bertani o la ex Pozzi Ginori. Tutti e tre questi interventi devono cedere al Comune, come dice il Piano di governo del territorio, il 50% delle aree. Credo che in tutte e tre ci possa stare il Palazzetto dello sport. Non è un problema di spazio: le aree ci sono. Serve solo la volontà politica per farlo».

Per ora, il documento non è stato reso pubblico in attesa della sua pubblicazione ufficiale all’Albo pretorio, ma il gruppo consiliare confida che sarà oggetto di discussione in Consiglio comunale prima delle festività natalizie.