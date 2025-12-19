Saronno tifa Francesca Visentin che questa sera si gioca la finale a “The Voice senior”

Saronno tifa per Francesca Visentin. La cantante saronnese, 60 anni, è pronta a calcare il palco di Rai 1 questa sera, venerdì 19 dicembre, per l’atto conclusivo di The Voice Senior. Dopo aver convinto i coach e il pubblico con la sua interpretazione di “Per Elisa”, il brano di Alice scritto da Franco Battiato che le ha aperto le porte della trasmissione, questa sera Francesca si gioca tutto nella finalissima. Per lei, insegnante di canto e di inglese che ha saputo trasformare il proprio vissuto in musica, il traguardo raggiunto è già un successo personale straordinario, ma ora la parola passa agli spettatori.

La sfida della finale

La serata si preannuncia intensa e divisa in due fasi cruciali. In un primo momento si esibiranno i dodici concorrenti rimasti in gara; tra questi, solo i quattro più votati dal pubblico a casa avranno accesso alla finalissima. Successivamente, una nuova sessione di televoto decreterà il vincitore assoluto della competizione canora dedicata agli over 60.

Come sostenere la cantante di Saronno

Francesca Visentin ha voluto lanciare un appello diretto ai suoi sostenitori e ai suoi concittadini: «Essere arrivata fin qui è già un regalo immenso per me, ma ora tutto è nelle mani del pubblico, e il vostro sostegno può davvero fare la differenza – ha commentato la cantante saronnese – Se la mia musica vi ha emozionato anche solo un po’, vi invito a sostenermi in questa avventura». Il meccanismo di voto prevede la chiamata al numero verde 800 834 834 durante la diretta, digitando il codice a due cifre che verrà assegnato alla cantante. Il servizio è gratuito e ogni utente maggiorenne può esprimere fino a cinque preferenze per ciascuna votazione.

«Il vostro voto è energia, è forza, è cuore. Grazie per avermi accompagnata e sostenuta fin qui» conclude Francesca, pronta a dare il massimo per l’ultima sfida.