Scambio di auguri e riconoscimenti per i volontari del Nucleo Mobile di Pronto Intervento di Varese

Un momento di festa e gratitudine, ma anche di riflessione sul valore del volontariato giovanile. Sabato 20 dicembre, presso la nuova sede operativa, si è svolto lo scambio di auguri del Nucleo Mobile di Pronto Intervento (NMPI) di Varese, alla presenza delle autorità locali, regionali e dei volontari attivi nei comuni convenzionati di Besano, Bisuschio e Porto Ceresio.

Ad accogliere gli ospiti, il presidente Paolo Cazzola, insieme a un picchetto composto da 40 giovani cadetti e militi di protezione civile, schierati accanto agli automezzi utilizzati negli interventi di emergenza e soccorso.

Il messaggio dell’assessore regionale La Russa

La serata è stata aperta con la lettura del messaggio augurale inviato dall’assessore regionale alla Protezione civile Romano La Russa, che ha elogiato il lavoro del NMPI per il coinvolgimento attivo dei giovani nelle attività di volontariato. Un impegno costruito anche grazie alla collaborazione con realtà formative come ENAIP Varese e le scuole superiori della provincia, a partire dal Liceo Galileo Ferraris e dall’istituto Geymonat, presenti all’incontro con alcuni studenti impegnati nel percorso di competenze trasversali.

Un anno di impegno: oltre 24.000 ore al servizio della comunità

Il 2025 si chiude con numeri impressionanti per il Nucleo Mobile di Pronto Intervento:

24.435 ore/uomo tra servizi programmati e interventi in emergenza. A queste si aggiungono le attività addestrative e formative, tra cui il campo scuola nazionale svoltosi la scorsa estate allo Stelvio, in collaborazione con Forestali, Carabinieri, Soccorso Alpino e Guardia di Finanza.

L’obiettivo rimane quello di educare alla responsabilità e all’autonomia, formando i giovani alla cultura della protezione civile e del servizio alla comunità.

Un brindisi nella nuova sede

All’appuntamento non sono mancati rappresentanti della Croce Rossa, della Provincia di Varese, del Comitato di Coordinamento del Volontariato e di numerose realtà del volontariato organizzato.

Ha portato i saluti istituzionali anche il sindaco di Varese, Davide Galimberti, che ha ringraziato il Nucleo per il prezioso contributo offerto al territorio e si è unito al brindisi finale con volontari e famiglie all’interno del nuovo capannone che da dicembre ospita mezzi, attrezzature e materiali logistici.