Scatta l’allarme antincendio a Villa Gianetti: bambini e famiglie “traslocano” negli spazi del Comune di Saronno
Ieri pomeriggio durante il laboratorio "Cenerentola" , a causa di una lampada bruciata si è attivato l’allarme antincendio della villa e i bambini sono stati evacuati per precauzione
Grande partecipazione e un fuori programma per il laboratorio creativo “Cenerentola” che si è svolto ieri pomeriggio a Villa Gianetti e che ha coinvolto bambini e famiglie in un pomeriggio ricco di lirica e gioco.
Durante l’evento, a causa di una lampada bruciata, si è attivato l’allarme antincendio della villa e per precauzione l’attività è stata spostata negli spazi del Comune di Saronno.
«L’episodio, gestito con la massima tempestività e professionalità dal personale presente, ha confermato il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza della struttura – spiegano dal Comune – Fatte le opportune verificare, le attività sono state riprese nelle sale del Comune, dove nel frattempo i bambini erano stati invitati a trasferirsi per evitare ogni inconveniente. La reazione serena dei partecipanti e l’efficienza dell’organizzazione hanno confermato la qualità dell’iniziativa, che si è conclusa in un clima positivo e coinvolgente». Il laboratorio “Cenerentola” sarà riproposto nelle prossime settimane.
