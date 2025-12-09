Scatti d’autore e satira pungente, la Galleria Boragno chiude l’anno tra arte e risate

La Galleria Boragno di Busto Arsizio conclude il dicembre con Silvia Gallo Stampino e Alberto Ceccuzzi per un weekend tra foto d’autore e risate

Il mese di dicembre conclude un anno di iniziative alla Galleria Boragno, che nel cuore del centro storico di Busto Arsizio ospita ancora due appuntamenti prima delle festività. Negli spazi di via Milano 4, l’arte si fonde con la memoria e la critica sociale, offrendo ai visitatori un fine settimana all’insegna dell’originalità.

Un Ritratto in Bianco e Nero per Non Dimenticare

Il primo evento è fissata per sabato 13 dicembre, quando la fotografa Silvia Gallo Stampino allestirà un set speciale. Sotto il titolo A Natale una foto per ricordarti di te con chi non vuoi dimenticare, la professionista propone un’esperienza intima: un ritratto fotografico in bianco e nero per immortalare affetti, amicizie e legami, inclusi quelli con gli animali domestici. Un modo per fermare nel tempo i volti cari in vista del Natale. Per chi desidera cogliere questa opportunità, per informazioni, costi e prenotazioni è necessario contattare il numero 3289521805 o scrivere a gallostampinosilvia@gmail.com.

Quarant’anni di Società Italiana in Satira

Il giorno successivo, domenica 14 dicembre, il palcoscenico della Galleria Boragno sarà tutto per le risate, comprese quelle che fanno riflettere. Alle 18 è in programma la presentazione di 40 anni di risate, libro di Alberto Ceccuzzi edito da Tracce per la Meta. L’opera è una straordinaria raccolta che offre uno sguardo a ritroso su quarant’anni di immaginario satirico italiano, ripercorrendo l’osservazione critica della nostra società attraverso gli occhi di uno dei fondatori del Comitato Commercianti Centro Cittadino di Busto Arsizio. Per conoscere l’autore e il suo lavoro, è possibile chiedere informazioni chiamando il numero 340-4233019.

Le Attività Settimanali che Proseguono

Parallelamente agli eventi del fine settimana, la programmazione della Galleria Boragno continua a mantenere i suoi appuntamenti settimanali, attivi fino al 18 dicembre. Il lunedì è dedicato agli incontri con il Circolo fotografico bustese, il martedì si tiene il Corso di Yoga Terapeutico di Giuseppe Sabbatino, e il mercoledì l’atmosfera si fa passionale con il Corso di Tango Argentino organizzato da Lola Tango A.S.D.