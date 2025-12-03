Schianto all’alba a Busto Arsizio in via Lonate Pozzolo: due uomini coinvolti

Incidente stradale all’alba di mercoledì, intorno alle 6.35, a Busto Arsizio, in via Lonate Pozzolo, dove due auto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due persone, due uomini di 44 e 47 anni.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori: un’ambulanza di base inviata dalla centrale operativa Soreu Laghi, oltre ai vigili del fuoco di Varese e alla questura, allertata per i rilievi e la gestione della viabilità.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine. Feriti in codice verde.