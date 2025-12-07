Schianto nella notte: due giovani feriti, uno in codice rosso, i soccorsi si calano dall’elicottero a Mercallo
La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: sul posto sono arrivati i Carabinieri di Gallarate, i Vigili del Fuoco di Varese, i mezzi sanitari della Soreu dei Laghi e, vista la gravità della situazione, anche l’elisoccorso
Grave incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Mercallo, in via Besozzo, dove alle 03:40 un’auto è finita violentemente contro un ostacolo. A bordo del veicolo si trovavano due ragazzi di 25 anni, entrambi rimasti feriti.
Uno dei due giovani è stato classificato in codice rosso e stabilizzato sul posto dal personale dell’unità di soccorso avanzato prima del trasporto urgente all’ospedale di Varese – Circolo, avvenuto alle 05:01. L’altro ferito, in codice giallo, è stato trasferito anch’egli al Circolo, con arrivo alle 05:14.
Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica dello schianto.
