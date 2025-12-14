Schianto nella notte sull’A8: conducente estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco
Grave incidente stradale nella tarda serata di sabato 13 dicembre nel territorio di Cavaria con Premezzo, lungo l’autostrada A8
Intervento dei vigili del fuoco nella tarda serata di sabato 13 dicembre nel territorio di Cavaria con Premezzo, lungo l’autostrada A8, a causa di un grave incidente stradale.
Intorno alle 23:00, un’autovettura ha improvvisamente perso il controllo andando a schiantarsi contro il guard rail. A causa dell’impatto, particolarmente violento, il conducente è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.
Sul posto sono intervenute due autopompe e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali del comando provinciale dei vigili del fuoco. Gli operatori, dopo aver messo in sicurezza l’area, hanno proceduto alle complesse operazioni di estricazione del ferito dalle lamiere.
Una volta liberato, l’uomo è stato affidato al personale sanitario, giunto sul luogo dell’incidente con i mezzi di soccorso. Al momento non sono note le condizioni del conducente.
L’incidente ha causato rallentamenti al traffico autostradale durante le operazioni di soccorso. Le cause della perdita di controllo del veicolo sono ancora in fase di accertamento.
