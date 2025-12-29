Scola chiude l’incidente a Trapani: “Nulla di grave, pensiamo al futuro”

A 24 ore dall’episodio che lo ha visto protagonista nel tunnel degli spogliatoi del PalaShark, Luis Scola rompe il silenzio e gira pagina. Il CEO di Pallacanestro Varese, colpito alle spalle al termine della vittoria biancrossa su Trapani, ha scelto la strada della pacificazione con un comunicato ufficiale che chiude la vicenda.

«L’episodio rientra nel contesto di un momento concitato, vissuto con grande intensità emotiva da entrambe le parti» recita la nota diffusa dalla società varesina. Una presa di posizione netta che evita polemiche e tensioni: «Non si è trattato di nulla di grave né di qualcosa che vada oltre le normali tensioni che possono nascere in situazioni competitive di alto livello».

L’incidente, avvenuto subito dopo la sirena finale della partita vinta dall’Openjobmetis 88-95, aveva visto Scola intervenire per placare gli animi dopo il fallo tecnico a Taze Moore e il successivo diverbio con Alessandro Cappelletti, espulso per una spinta al giocatore biancorosso. Nel tunnel che conduce agli spogliatoi, il General aveva ricevuto un colpo – secondo le prime ricostruzioni un calcio – da una persona presente in quella zona riservata.

Ma il dirigente argentino, campione del mondo con la sua nazionale nel 2004 e leggenda NBA, preferisce voltare pagina rapidamente. «Il rispetto per gli avversari, per le società e per il gioco rimane un valore centrale e imprescindibile» sottolinea il comunicato, ribadendo la filosofia che ha sempre caratterizzato la gestione Scola alla guida di Varese.

La chiusura del messaggio guarda già avanti: « Ora l’attenzione è già rivolta al lavoro quotidiano e alla prossima partita, con l’obiettivo di proseguire il nostro percorso con concentrazione, serenità e spirito sportivo». Una dichiarazione d’intenti che conferma come l’Openjobmetis voglia mantenere il focus sul campo, dove la vittoria di Trapani – prima squadra a espugnare il PalaShark in questa stagione – ha dato ulteriore slancio al cammino dei biancorossi.