Varese News

Archivio

Semestre aperto di Medicina e Odontoiatria: tutto pronto per il secondo appello

Per l’anno accademico in corso i posti disponibili all’Insubria sono 220 per Medicina e chirurgia e 21 per Odontoiatria e protesi dentaria. I risultati saranno pubblicati entro il 23 dicembre

Generico 08 Dec 2025

Sono circa quattrocento le studentesse e gli studenti attesi domani (mercoledì 10 dicembre) per il secondo appello del semestre aperto di Medicina e Odontoiatria dell’Università dell’Insubria; le prove sono in programma dalle ore 9 nelle aule del Padiglione Monte Generoso, a Varese. I risultati saranno pubblicati entro il 23 dicembre e varranno sia per la carriera universitaria sia per l’ingresso nella graduatoria nazionale di accesso ai corsi di area medica.

Per l’anno accademico in corso i posti disponibili all’Insubria sono 220 per Medicina e chirurgia e 21 per Odontoiatria e protesi dentaria. Gli studenti che avranno superato le prove ma non saranno entrati nella graduatoria potranno scegliere di iscriversi a uno dei corsi affini; per tutti sono state prorogate al 13 marzo 2026 le immatricolazioni a qualunque corso di laurea ad accesso libero dell’Insubria.

I corsi di laurea affini, all’Insubria, sono: Biotecnologie e Scienze biologiche; per le Professioni sanitarie: Infermieristica, Educazione professionale, Ortottica e assistenza oftalmologica, Terapia occupazionale, Tecniche ortopediche, Tecniche audiometriche, Tecniche audioprotesiche, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche di neurofisiopatologia, Assistenza sanitaria e Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Al primo appello, il 20 novembre, all’Insubria erano presenti in 465 con queste percentuali di promossi: Biologia 36%, Chimica 30,6%, Fisica 14%, superiori alla media nazionale (Biologia circa 20%, Chimica circa 20%, Fisica circa 10%).

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Dicembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.