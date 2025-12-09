Semestre aperto di Medicina e Odontoiatria: tutto pronto per il secondo appello

Sono circa quattrocento le studentesse e gli studenti attesi domani (mercoledì 10 dicembre) per il secondo appello del semestre aperto di Medicina e Odontoiatria dell’Università dell’Insubria; le prove sono in programma dalle ore 9 nelle aule del Padiglione Monte Generoso, a Varese. I risultati saranno pubblicati entro il 23 dicembre e varranno sia per la carriera universitaria sia per l’ingresso nella graduatoria nazionale di accesso ai corsi di area medica.

Per l’anno accademico in corso i posti disponibili all’Insubria sono 220 per Medicina e chirurgia e 21 per Odontoiatria e protesi dentaria. Gli studenti che avranno superato le prove ma non saranno entrati nella graduatoria potranno scegliere di iscriversi a uno dei corsi affini; per tutti sono state prorogate al 13 marzo 2026 le immatricolazioni a qualunque corso di laurea ad accesso libero dell’Insubria.

I corsi di laurea affini, all’Insubria, sono: Biotecnologie e Scienze biologiche; per le Professioni sanitarie: Infermieristica, Educazione professionale, Ortottica e assistenza oftalmologica, Terapia occupazionale, Tecniche ortopediche, Tecniche audiometriche, Tecniche audioprotesiche, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche di neurofisiopatologia, Assistenza sanitaria e Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Al primo appello, il 20 novembre, all’Insubria erano presenti in 465 con queste percentuali di promossi: Biologia 36%, Chimica 30,6%, Fisica 14%, superiori alla media nazionale (Biologia circa 20%, Chimica circa 20%, Fisica circa 10%).