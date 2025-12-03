Servizio taxi per ciechi e ipovedenti a Busto Arsizio: rinnovata la convenzione con il Consorzio Radio Taxi

E’ stata siglata una nuova convenzione tra il Comune e i taxisti del “Consorzio Radio Taxi Busto Arsizio” per proseguire l’iniziativa già proposta lo scorso anno di realizzare un servizio a sostegno della mobilità di ciechi totali, parziali e ipovedenti residenti in città.

Il Comune metterà a disposizione a 30 aventi diritto un blocchetto contenente 50 “buoni taxi” del valore di € 6,00 ciascuno a parziale copertura della spesa per l’acquisto corse, spendibili per corse effettuate sia sul territorio comunale sia fuori e cumulabili nel numero massimo di 3 (se il costo della corsa eccederà quello dei buoni, la somma andrà integrata dal beneficiario). L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione comunale, in particolare dall’assessorato all’Inclusione sociale, anche su proposta dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti.

COME INVIARE LA DOMANDA

La domanda è da presentare tramite il modulo pubblicato sul sito del Comune (e disponibile anche in versione cartacea presso la sede dei Servizi Sociali di via Roma, 5) entro e non oltre il 24 dicembre 2025 e con le seguenti modalità:

1. compilata e presentata personalmente presso gli uffici di via Roma, 5 – Servizi Sociali corredata dal verbale attestante l’invalidità e copia carta identità e codice fiscale;

2. via email all’indirizzo protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it indicando nell’oggetto DOMANDA PER BUONO TAXI, sempre compilato e corredato da verbale di invalidità e copia carta identità e codice fiscale.

Il servizio taxi sarà garantito sette giorni su sette dalle ore 7.00 alle 23.00 e, solo su prenotazione, dalle 23.00 alle 7.00 chiamando esclusivamente il RADIOTAXI BUSTO ARSIZIO al numero 0331 1609. I tassisti si riservano la possibilità di chiedere il documento

di identità del trasportato all’inizio della corsa. Per info e chiarimenti: mail servizisociali@comune.bustoarsizio.va.it – tel. 0331 390117.