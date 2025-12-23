Sette favole prima di dormire: una mamma, due bambine e la magia delle storie inventate nel buio

Si intitola “La storia di chi?” il libro d’esordio di Valentina Bianchi, classe 1982, farmacista varesina e autrice per passione. Una raccolta nata dalle sere passate con le sue figlie, Maddalena (7 anni) e Cecilia (4 anni), che ogni notte chiedevano una storia nuova per riuscire ad addormentarsi. E così, nel buio della cameretta, senza libri né luci accese, è nata una piccola magia fatta di animali, fantasia e parole sussurrate, diventata oggi un libro.

Storie inventate nel buio, tra animali e fantasia

«Una volta spenta la luce, le bambine non riuscivano a dormire – racconta Valentina –. Allora chiedevo loro: “Che animale volete oggi?” e iniziavo a inventare». Favole nate all’impronta, migliorate e ripetute nel tempo, che hanno trovato posto sulla carta come ricordo familiare e, poi, come libro pubblicato, realizzando un sogno che l’autrice coltivava da tempo.

Favole con un cuore educativo

Le storie, sette in tutto, hanno come protagonisti animali che affrontano piccole grandi sfide: dall’accettazione delle differenze al valore della scuola, dal perdono all’inclusione, passando per l’importanza dell’ambiente e della musica come forma di dialogo.

Un’impronta educativa che riflette anche il vissuto scout dell’autrice e il desiderio di trasmettere messaggi profondi in modo semplice e accessibile.

Letture per la voce degli adulti… e per i primi lettori

Pensato per la lettura ad alta voce da parte di genitori, educatori o nonni, il libro è anche adatto ai bambini che stanno imparando a leggere da soli. Lo stile è semplice, con ripetizioni volute che accompagnano il ritmo e favoriscono il rilassamento serale. Le favole diventano così un rituale affettivo, un ponte tra adulto e bambino, tra parola e sonno.

Valentina Bianchi, una seconda anima da scrittrice

Farmacista nella Farmacia Baraldi di Bizzozero, attività di famiglia da oltre 50 anni, Valentina Bianchi ha una formazione variegata: prima della laurea in Farmacia ha conseguito la laurea triennale in Linguaggi dei Media e specialistica in Scienze Politiche: «La scrittura è la mia seconda anima. Avrei voluto fare anche la giornalista – confessa – e La storia di chi? è il modo più naturale per unire amore per le parole e la mia vita da mamma».

Un progetto nato per Maddalena e Cecilia, e oggi diventato una coccola per tanti altri bambini. Il libro è infatti disponibile online all’indirizzo https://store.youcanprint.it/la-storia-di-chi/b/c641eecf-bdab-5d55-98f8-c569a3cfa247 e presto anche su Amazon.