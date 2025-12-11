Varese News

Sfonda il muretto del garage e resta in bilico nel vuoto: paura a Milano per un 84enne

L’area del primo piano del garage è stata immediatamente messa in sicurezza e chiusa al transito. L’uomo, visibilmente scosso e in stato di shock, è stato affidato alle cure del 118 e trasportato al Policlinico per accertamenti

08 Dec 2025

Tragedia sfiorata in tarda mattinata a Milano, in via Giacomo Zanella 49, dove un uomo di 84 anni ha rischiato di precipitare nel vuoto dopo una manovra sbagliata nel garage condominiale. L’anziano, al momento di uscire dall’autorimessa, ha sfondato il muretto vetrato del primo piano, ritrovandosi con l’auto sospesa a circa otto metri d’altezza, in bilico per interminabili minuti.

Sul posto sono arrivati rapidamente i vigili del fuoco di Milano con tre mezzi dalla sede centrale e dal distaccamento di piazzale Cuoco. I pompieri hanno estratto il conducente dall’abitacolo: l’uomo, visibilmente scosso e in stato di shock, è stato affidato alle cure del 118 e trasportato al Policlinico per accertamenti.

L’area del primo piano del garage è stata immediatamente messa in sicurezza e chiusa al transito. Solo pochi centimetri hanno evitato che l’auto precipitasse, scongiurando conseguenze potenzialmente drammatiche per l’anziano automobilista.

Pubblicato il 11 Dicembre 2025
