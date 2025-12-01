Si accende la magia del Natale da Bianchi 1902: weekend speciale con gli Alpini di Azzate

All’interno dello store, come da tradizione, si potrà scegliere tra oggettistica natalizia, candele e profumi per la casa, articoli per la tavola e la cucina, delizie gourmet e idee regalo pensate con amore

Il periodo più magico dell’anno è ormai nel vivo e da Bianchi 1902 il Natale continua a brillare.

Dopo il fine settimana di inaugurazione che a novembre ha aperto ufficialmente la stagione delle feste, lo store di Azzate è oggi un punto di riferimento per chi cerca ispirazione e regali speciali. Qui l’atmosfera natalizia si respira in ogni dettaglio, tra luci, colori e proposte curate con attenzione.

All’interno dello store è possibile trovare tante idee regalo: oggettistica natalizia, candele e profumi per la casa, articoli per la tavola e la cucina, piccole delizie gourmet e tante proposte pensate per sorprendere le persone che ami. Un percorso tra stile, tradizione e novità per aggiungere un tocco unico alle feste.

Un luogo dove lasciarsi ispirare e scegliere il regalo perfetto, in un’atmosfera che rende il Natale ancora più speciale.

Orari e aperture

Dal 1 novembre al 24 dicembre, Bianchi 1902 resterà aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19, per accogliere clienti e curiosi in cerca del dono giusto o semplicemente di un po’ di spirito natalizio.