Natale nel Varesotto
Si accende la magia del Natale da Bianchi 1902: weekend speciale con gli Alpini di Azzate
All’interno dello store, come da tradizione, si potrà scegliere tra oggettistica natalizia, candele e profumi per la casa, articoli per la tavola e la cucina, delizie gourmet e idee regalo pensate con amore
Il periodo più magico dell’anno è ormai nel vivo e da Bianchi 1902 il Natale continua a brillare.
Dopo il fine settimana di inaugurazione che a novembre ha aperto ufficialmente la stagione delle feste, lo store di Azzate è oggi un punto di riferimento per chi cerca ispirazione e regali speciali. Qui l’atmosfera natalizia si respira in ogni dettaglio, tra luci, colori e proposte curate con attenzione.
All’interno dello store è possibile trovare tante idee regalo: oggettistica natalizia, candele e profumi per la casa, articoli per la tavola e la cucina, piccole delizie gourmet e tante proposte pensate per sorprendere le persone che ami. Un percorso tra stile, tradizione e novità per aggiungere un tocco unico alle feste.
Un luogo dove lasciarsi ispirare e scegliere il regalo perfetto, in un’atmosfera che rende il Natale ancora più speciale.
Orari e aperture
Dal 1 novembre al 24 dicembre, Bianchi 1902 resterà aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19, per accogliere clienti e curiosi in cerca del dono giusto o semplicemente di un po’ di spirito natalizio.