Si è spento l’oncologo Giovanni Giardina tra i primi a promuovere la prevenzione del tumore al seno
Il medico, da dieci anni in pensione, aveva lasciato un segno importante nelle pazienti che lo consideravano un amico. Anche da volontario aveva continuato a promuovere la salute
Si è spento il dottor Giovanni Giardina, scomparso all’età di 76 anni. Il medico aveva dedicato la sua carriera all’oncologia, in particolare al tumore al seno, come medico presso l’Ospedale di Circolo di Varese. Ha lasciato un segno indelebile in chi lo ha conosciuto, sia per la sua competenza che per la sua umanità.
Laureatosi nel 1981, all’Università di Pavia, il dottor Giardina riusciva a instillare speranza nei momenti più difficili, trattando ogni paziente non solo come un caso medico, ma come una persona da rispettare e ascoltare.
Il saluto delle pazienti al momento della pensione
Dieci anni fa, quando il dottor Giardina decise di andare in pensione, il vuoto che lasciò nel reparto di oncologia dell’Ospedale di Varese fu immenso. Le sue pazienti, che lo consideravano un amico oltre che un medico, lo salutarono con una lettera che rimase nel cuore di tutti. Le “mammelle storiche”, come le chiamava affettuosamente, gli scrissero un ringraziamento speciale per l’umanità con cui si prendeva cura di loro: «Ci hai fatto sentire donne, non malate» scrissero, testimoniando l’approccio unico del medico, che andava oltre la diagnosi, cercando sempre di offrire anche un supporto psicologico e umano.
Il dottor Giardina: un medico sempre impegnato nella prevenzione
Anche dopo il suo pensionamento, il dottor Giardina aveva proseguito da volontario rimanendo al servizio della comunità. Non solo come oncologo, ma anche come promotore della prevenzione del tumore al seno con il sostegno al progetto delle associazioni locali per offrire visite senologiche gratuite per le donne di Malnate in collaborazione con l’associazione Città delle Donne presso gli ambulatori SOS di Malnate, gli studi medici di Gurone e San Salvatore.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Valuta verso la Svizzera, la Finanza alza il muro nel Vco: fermati oltre 6 milioni nel 2025
frenand su Nato per bilanciare il lato scientifico dell'ateneo, il Centro di Storia Locale dell’Insubria celebra i 25 anni
michele_drive su Commercianti in rivolta per la ciclabile a Belforte: Angei chiede una commissione urgente
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.