Si è spento l’oncologo Giovanni Giardina tra i primi a promuovere la prevenzione del tumore al seno

Si è spento il dottor Giovanni Giardina, scomparso all’età di 76 anni. Il medico aveva dedicato la sua carriera all’oncologia, in particolare al tumore al seno, come medico presso l’Ospedale di Circolo di Varese. Ha lasciato un segno indelebile in chi lo ha conosciuto, sia per la sua competenza che per la sua umanità.

Laureatosi nel 1981, all’Università di Pavia, il dottor Giardina riusciva a instillare speranza nei momenti più difficili, trattando ogni paziente non solo come un caso medico, ma come una persona da rispettare e ascoltare.

Il saluto delle pazienti al momento della pensione

Dieci anni fa, quando il dottor Giardina decise di andare in pensione, il vuoto che lasciò nel reparto di oncologia dell’Ospedale di Varese fu immenso. Le sue pazienti, che lo consideravano un amico oltre che un medico, lo salutarono con una lettera che rimase nel cuore di tutti. Le “mammelle storiche”, come le chiamava affettuosamente, gli scrissero un ringraziamento speciale per l’umanità con cui si prendeva cura di loro: «Ci hai fatto sentire donne, non malate» scrissero, testimoniando l’approccio unico del medico, che andava oltre la diagnosi, cercando sempre di offrire anche un supporto psicologico e umano.

Il dottor Giardina: un medico sempre impegnato nella prevenzione

Anche dopo il suo pensionamento, il dottor Giardina aveva proseguito da volontario rimanendo al servizio della comunità. Non solo come oncologo, ma anche come promotore della prevenzione del tumore al seno con il sostegno al progetto delle associazioni locali per offrire visite senologiche gratuite per le donne di Malnate in collaborazione con l’associazione Città delle Donne presso gli ambulatori SOS di Malnate, gli studi medici di Gurone e San Salvatore.