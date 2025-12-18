Sicurezza e sostenibilità sul lago Ceresio: 289 ore di controlli e 35.000 euro per il turismo nel bilancio 2025

Anche nel 2025, la sicurezza del lago Ceresio è stata una priorità assoluta per l’Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla. Con 289 ore di moto delle unità nautiche e 21 voli con drone dedicati al monitoraggio del territorio, la gestione del lago ha visto un impegno costante e capillare, orientato a garantire la tutela del demanio lacuale e la sicurezza delle persone.

Questo impegno è stato rafforzato dalla collaborazione con le forze dell’ordine, in particolare con la squadra navale della Guardia di Finanza, e con l’impiego dei cani di salvataggio della SICS, che hanno potenziato le attività di prevenzione e intervento in situazioni di emergenza.

L’Autorità di Bacino ha fatto un importante salto di qualità anche con l’utilizzo dei droni, strumenti sempre più centrali per il controllo delle acque, delle rive e delle infrastrutture. Questi strumenti permettono interventi tempestivi e offrono una visione complessiva del lago, un approccio innovativo che pone il Ceresio su un piano di gestione pari a quello dei grandi laghi italiani.

Maurizio Tumbiolo, direttore dell’Autorità di Bacino, ha sottolineato che «Il Ceresio è oggi a tutti gli effetti entrato a far parte dei grandi laghi d’Italia, equiparato ai laghi prealpini per standard di sicurezza, gestione e complessità». L’importante collaborazione con la Società di Navigazione del Lago di Lugano e con tutte le istituzioni italiane e svizzere coinvolte ha permesso di costruire un sistema solido e integrato per la gestione del bacino.

Accanto alla sicurezza, il 2025 ha visto anche una forte spinta alla promozione turistica. L’Autorità ha partecipato a fiere di settore in collaborazione con la Camera di Commercio di Como-Lecco, garantendo una visibilità importante per il Ceresio come destinazione turistica. Inoltre, numerosi giornalisti stranieri sono stati coinvolti in press trip organizzati sul lago, contribuendo a far conoscere la bellezza del Ceresio anche oltre i confini nazionali. Regione Lombardia ha confermato il suo sostegno al lago, destinando 35.000 euro per lo sviluppo turistico e la valorizzazione della mobilità lacuale.

I risultati non si sono fatti attendere: il numero di visitatori sul Ceresio è in costante aumento, rendendo il lago una valida alternativa al Lago di Como, capace di offrire un’esperienza autentica e sostenibile. I sindaci del territorio hanno più volte espresso apprezzamento per l’attività svolta dall’Autorità di Bacino, riconoscendone l’importanza strategica per lo sviluppo locale.

Il Presidente dell’Autorità di Bacino, Massimo Mastromarino, ha dichiarato: «Stiamo lavorando per costruire un sistema che non si limiti alla gestione ordinaria, ma che sappia generare sviluppo, sicurezza e opportunità».

Il 2025 si chiude come un anno di impegno concreto e risultati tangibili, con la sicurezza, la promozione e la collaborazione istituzionale che si sono intrecciate per consolidare il ruolo dell’Autorità di Bacino come protagonista dello sviluppo del lago Ceresio, Piano e Ghirla.