Sindaco il papà, minisindaco il figlio. Missoni in vendita. Babbo Natale si porta via i treni

08 Dec 2025

Il podcast con le notizie dell’11 dicembre spazia dalla questione trasporti con lo stop ai treni per lavori tra Parabiago e Gallarate dal 26 dicembre al 5 gennaio, con tutte le conseguenze del caso e le difficoltà nel trovare autobus, affronta il tema delle trattative per la vendita dello storico marchio della moda di Sumirago e si conclude con due sindaci nella stessa famiglia tra papà sindaco di Albizzate Mirko Zorzo e il figlio Francesco, sindaco dei ragazzi.

Pubblicato il 11 Dicembre 2025
