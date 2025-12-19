Slitta ancora la riapertura delle Poste di Gerenzano
Il prolungamento degli interventi necessari alla realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza ha costretto Poste a rivedere il calendario della riapertura della sede cittadina
Slittano i tempi per il ritorno alla piena operatività dei servizi di Poste a Gerenzano. L’azienda ha comunicato ufficialmente che la riapertura dell’ufficio cittadino sarà posticipata rispetto a quanto inizialmente previsto. Il rinvio si è reso necessario per completare l’installazione dei sistemi di sicurezza dei locali.
Cantieri ancora aperti
Alla base del ritardo ci sono i lavori propedeutici alla realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza. Secondo Poste, si tratta di un’opera fondamentale per garantire la protezione di dipendenti e utenti, necessaria prima di poter riprendere le normali attività di sportello.
Comunicazione al Comune
L’azienda ha provveduto a informare l’Amministrazione Comunale di Gerenzano, fornendo gli aggiornamenti sullo stato del cantiere. La nota sottolinea la volontà di mantenere un dialogo trasparente con la comunità locale, consapevole dei disagi che il prolungamento della chiusura comporta per i residenti.
