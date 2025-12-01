Soccorsi in montagna e ambienti impervi: Regione Lombardia rafforza la collaborazione con il CNSAS

Si è tenuto oggi, 1 dicembre 2025, a Milano un importante incontro istituzionale tra l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso e i vertici del CNSAS Lombardo – il Presidente Marco Astori e il Direttore Generale Marco Salmoiraghi – per rafforzare la sinergia tra Regione, AREU e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Un impegno congiunto per il soccorso sanitario

Al centro del confronto: coordinamento, servizio pubblico e risposta all’emergenza, in particolare nelle zone montane, impervie e difficili da raggiungere, dove ogni anno si svolgono centinaia di interventi complessi che richiedono mezzi, competenze e tempestività eccezionali.

L’obiettivo condiviso è garantire il soccorso sanitario in ogni contesto ambientale e in ogni momento dell’anno, anche in condizioni estreme. Un impegno che rientra pienamente nella cornice normativa regionale e nella convenzione attiva con AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, che ha la regia dell’intero sistema di emergenza-urgenza lombardo.

Ruoli e competenze: una rete integrata

Nel sistema delineato: Regione Lombardia definisce l’indirizzo politico e normativo; AREU organizza operativamente il sistema di soccorso; CNSAS Lombardo interviene come struttura operativa specializzata nei contesti montani e speleologici, in stretta collaborazione con gli altri soggetti.

Il CNSAS è un’associazione di volontariato con funzione di pubblica utilità, riconosciuta come partner istituzionale diretto di AREU, integrata nel sistema sanitario regionale dell’emergenza.

Standard comuni per una risposta più efficace

Durante l’incontro si è parlato anche di programmazione sanitaria e prevenzione, con l’intento di sviluppare progetti congiunti, standard condivisi e procedure omogenee. Un lavoro di squadra che ha ricadute concrete in termini di efficacia e tempestività degli interventi e quindi sulla sicurezza dei cittadini.