Soci All Time si prende una pausa: la trasmissione torna in diretta su Radio Materia da mercoledì 7 gennaio
Oltre 60 storie di volontariato raccontate in diretta su Radio Materia. La trasmissione Soci All Time riprenderà il suo normale corso da mercoledì 7 gennaio, con nuovi ospiti e nuove voci dal territorio
Sono già 70 le storie di volontari e associazioni raccontate in diretta su Radio Materia attraverso la trasmissione Soci All Time. Il programma, in onda tutti i pomeriggi alle 16:30, si prende ora una breve pausa e tornerà regolarmente in diretta da mercoledì 7 gennaio, con il consueto format dedicato alle associazioni del territorio e alle storie che animano la nostra comunità.
Prodotta in collaborazione con il CSV Insubria, Soci All Time offre a gruppi, realtà solidali e volontari uno spazio per raccontarsi direttamente, attraverso la voce dei protagonisti. Ogni puntata è un’occasione per conoscere da vicino l’impegno di chi lavora ogni giorno per il bene comune: dall’ambiente alla cultura, dalla solidarietà sociale all’inclusione.
L’invito è a restare sintonizzati su www.radiomateria.it per le nuove storie che verranno raccontate a partire da gennaio. Nel frattempo potete riascoltare le puntate già andate in onda alle 11,30 e alle 16,30 sulla radio oppure sulle piattaforme di streaming audio.
Le associazioni interessate a partecipare e raccontare il proprio impegno sul territorio possono scrivere a radiomateriavn@gmail.com oppure contattare il numero WhatsApp 353 4848857.
Radio Materia si trova in via Confalonieri 5, a Castronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Ettore S su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
GrandeFratello su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
brupaoli su Gli orari del Frecciarossa da Milano Malpensa a Venezia e Udine
brupaoli su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
Felice su Valuta verso la Svizzera, la Finanza alza il muro nel Vco: fermati oltre 6 milioni nel 2025
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.