Soci All Time si prende una pausa: la trasmissione torna in diretta su Radio Materia da mercoledì 7 gennaio

Oltre 60 storie di volontariato raccontate in diretta su Radio Materia. La trasmissione Soci All Time riprenderà il suo normale corso da mercoledì 7 gennaio, con nuovi ospiti e nuove voci dal territorio

Radio Materia

Sono già 70 le storie di volontari e associazioni raccontate in diretta su Radio Materia attraverso la trasmissione Soci All Time. Il programma, in onda tutti i pomeriggi alle 16:30, si prende ora una breve pausa e tornerà regolarmente in diretta da mercoledì 7 gennaio, con il consueto format dedicato alle associazioni del territorio e alle storie che animano la nostra comunità.

Prodotta in collaborazione con il CSV Insubria, Soci All Time offre a gruppi, realtà solidali e volontari uno spazio per raccontarsi direttamente, attraverso la voce dei protagonisti. Ogni puntata è un’occasione per conoscere da vicino l’impegno di chi lavora ogni giorno per il bene comune: dall’ambiente alla cultura, dalla solidarietà sociale all’inclusione.

L’invito è a restare sintonizzati su www.radiomateria.it per le nuove storie che verranno raccontate a partire da gennaio. Nel frattempo potete riascoltare le puntate già andate in onda alle 11,30 e alle 16,30 sulla radio oppure sulle piattaforme di streaming audio.

Le associazioni interessate a partecipare e raccontare il proprio impegno sul territorio possono scrivere a radiomateriavn@gmail.com oppure contattare il numero WhatsApp 353 4848857.

Radio Materia si trova in via Confalonieri 5, a Castronno.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 23 Dicembre 2025
