Sole, nuvole e temperature miti: l’alta pressione ci accompagna fino alla Vigilia di Natale

Qualche goccia di pioggia nella serata di domenica ma nel complesso tempo asciutto, con qualche schiarita e temperature sopra la media stagionale

Nuvole e colori sul Lago di Varese

La presenza di alta pressione sull’Europa centro-orientale indebolisce le perturbazioni atlantiche che si avvicinano all’arco alpino ma non impedisce la formazione di estesa nuvolosità anche a causa della presenza di una bassa pressione sul Mediterraneo che contribuisce all’afflusso di aria umida e mite meridionale. Possibile ritorno a temperature invernali nel giorno di Natale.

Ecco le previsioni nel dettaglio del Centro Geofisico Prealpino:

Venerdì 19 dicembre – Sulla pianura padana perlopiù nuvoloso con foschia e banchi di nebbia ma asciutto o qualche pioviggine. Su Alpi e fascia prealpina diminuzione della nuvolosità in giornata e in parte soleggiato. Clima mite per la stagione.

Sabato 20 dicembre – In parte soleggiato soprattutto sulle Alpi e all’Est. Nuvolosità in aumento dal Piemonte, nel pomeriggio in estensione anche alla Lombardia occidentale. Asciutto. Foschie e banchi di nebbia durante la notte.

Domenica 21 dicembre – Cielo molto nuvoloso con ancora schiarite sulla Lombardia orientale. Dalla serata è possibile qualche goccia di pioggia o pioviggine verso il Piemonte, su Verbano e Ticino. Temperaure stazionarie.

Pubblicato il 19 Dicembre 2025
