Solevoci Gospel Choir protagonista del concerto di Natale alla Camera dei deputati
Dodici cantanti e una sezione ritmica d’eccezione per il super gruppo diretto da Fausto Caravati e Carla Baldini: una formazione che riunisce alcune delle migliori voci del gospel italiano, già al fianco di Andrea Bocelli nella docu-serie The Journey
Un ensemble nato per portare sul palco il meglio del gospel italiano, capace di affrontare produzioni di alto livello e di collaborare con artisti internazionali. È Solevoci Gospel Choir, protagonista del concerto di Natale 2025 della Camera dei Deputati (20 dicembre ore 17), dove l’organico si presenta nella sua formazione speciale: dodici cantanti accompagnati da pianoforte, chitarra, basso elettrico e batteria.
Il gruppo, composto da direttori e cantanti di alcuni dei più importanti cori gospel & spiritual italiani, è un vero e proprio super coro: un progetto che, per qualità vocale e direzione artistica, è in grado di affrontare eventi istituzionali, produzioni televisive e tournée di artisti internazionali. Non a caso Solevoci Gospel Choir ha partecipato alla docu-serie “The Journey with Andrea Bocelli” (Paramount+, 2023), esibendosi all’Abbazia di San Galgano insieme allo stesso Bocelli e alla cantautrice statunitense Tori Kelly.
La direzione artistica è affidata a Fausto Caravati, fondatore e direttore di Solevoci e del Greensleeves Gospel Choir di Varese, figura di riferimento nel panorama gospel italiano, affiancato da Carla Baldini, direttrice e voce solista con radici artistiche a Grosseto.
La formazione per il concerto di Natale riunisce professionisti provenienti da realtà corali diverse ma accomunati da un linguaggio musicale condiviso. Ecco la line up completa:
– Tenori: Fausto Caravati, Riccardo Guidotti, Alessandro Regoli, Ettore Tiozzo
– Contralti: Carla Baldini, Sonia Molinari, Valentina Principato, Silvia Roberto
– Soprani: Giulia Besagni, Martina Eremita Ruscica, Federica Rini, Marta Spigolon
A sostenere il coro, una sezione ritmica di alto livello: Mauro Banfi (pianoforte), Luca De Maio (chitarra), Francesca Morandi (basso elettrico) e Giorgio Bellia (batteria).
