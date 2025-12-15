Solevoci Gospel Choir protagonista del concerto di Natale alla Camera dei deputati

Un ensemble nato per portare sul palco il meglio del gospel italiano, capace di affrontare produzioni di alto livello e di collaborare con artisti internazionali. È Solevoci Gospel Choir, protagonista del concerto di Natale 2025 della Camera dei Deputati (20 dicembre ore 17), dove l’organico si presenta nella sua formazione speciale: dodici cantanti accompagnati da pianoforte, chitarra, basso elettrico e batteria.

Il gruppo, composto da direttori e cantanti di alcuni dei più importanti cori gospel & spiritual italiani, è un vero e proprio super coro: un progetto che, per qualità vocale e direzione artistica, è in grado di affrontare eventi istituzionali, produzioni televisive e tournée di artisti internazionali. Non a caso Solevoci Gospel Choir ha partecipato alla docu-serie “The Journey with Andrea Bocelli” (Paramount+, 2023), esibendosi all’Abbazia di San Galgano insieme allo stesso Bocelli e alla cantautrice statunitense Tori Kelly.

La direzione artistica è affidata a Fausto Caravati, fondatore e direttore di Solevoci e del Greensleeves Gospel Choir di Varese, figura di riferimento nel panorama gospel italiano, affiancato da Carla Baldini, direttrice e voce solista con radici artistiche a Grosseto.

La formazione per il concerto di Natale riunisce professionisti provenienti da realtà corali diverse ma accomunati da un linguaggio musicale condiviso. Ecco la line up completa:

– Tenori: Fausto Caravati, Riccardo Guidotti, Alessandro Regoli, Ettore Tiozzo

– Contralti: Carla Baldini, Sonia Molinari, Valentina Principato, Silvia Roberto

– Soprani: Giulia Besagni, Martina Eremita Ruscica, Federica Rini, Marta Spigolon

A sostenere il coro, una sezione ritmica di alto livello: Mauro Banfi (pianoforte), Luca De Maio (chitarra), Francesca Morandi (basso elettrico) e Giorgio Bellia (batteria).