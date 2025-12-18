Solidarietà e sport a Besozzo: la “Corsa degli Elfi” finanzia i progetti delle scuole

Besozzo si prepara a colorarsi di rosso e verde per un appuntamento che unisce sport, solidarietà e legame tra generazioni. Domenica 22 dicembre torna la «Corsa degli Elfi», giunta alla sua seconda edizione, un evento inserito nel progetto comunale «Gentilezza in azione». La manifestazione, dedicata ai bambini dai 3 ai 13 anni e alle loro famiglie, trasformerà il centro cittadino in un gioioso villaggio di Natale itinerante, con l’obiettivo di sostenere i progetti delle scuole del territorio.

Un ponte tra bambini e nonni

Il cuore pulsante dell’iniziativa sarà l’incontro tra i giovanissimi partecipanti e gli anziani. Il ritrovo è fissato tra le 10:00 e le 10:30 nel piazzale della Fondazione Ronzoni, in via degli Orti 14. Qui i piccoli “elfi” potranno lasciare un disegno o un pensiero che Babbo Natale consegnerà personalmente ai nonni della casa di riposo, creando un momento di vicinanza e scambio affettivo molto sentito dalla comunità.

«Sarà bella la partenza dalla Fondazione Ronzoni, in quanto vuole rappresentare un punto di apertura tra i bambini, le bambine, i nonni e le nonne – sottolinea Francesca Pianese, assessore allo sport del Comune di Besozzo – . Incontri che non solo riempiono le giornate di gioia e sorrisi, ma contribuiscono a rafforzare un senso di appartenenza e legame affettivo che si rivela benefico per entrambe le parti».

Il programma della gara

Le partenze saranno scaglionate per fasce d’età: alle 10:30 toccherà ai più piccoli degli asili su un percorso breve, mentre alle 10:40 sarà il turno dei ragazzi delle scuole elementari e medie per un tragitto di circa un chilometro e mezzo, interamente in pianura. A guidare il gruppo sarà un Babbo Natale originale che, non potendo contare sulle sue renne, aprirà la pista a bordo di una speciale “renna-bicicletta”.

«La Società Sette Laghi Runners partecipa con entusiasmo a questa iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale – dichiara Ugo Fantoni, presidente della 7Laghi Runners – . L’unire la gioia dei bambini con la voglia dei nostri nonnini di rompere la solitudine condivendo un momento di festa è un messaggio importante».

Sport, solidarietà e rispetto per l’ambiente

L’arrivo è previsto intorno alle ore 11:00 nel cortile del Palazzo Comunale, dove si terranno le premiazioni dei primi tre classificati per ogni categoria con la “medaglia della gentilezza”. Per tutti i partecipanti ci sarà poi un momento di ristoro con panettone, pandoro e tè caldo. Gli organizzatori hanno lanciato un appello ecologico: per ridurre l’uso di plastica, l’invito è quello di portare da casa il proprio bicchiere o la propria tazzina.

La partecipazione prevede un’offerta minima di 5 euro (6 euro per chi desidera il cappellino da elfo). Il ricavato avrà una finalità educativa: sarà devoluto ai tre Comitati Genitori più numerosi per finanziare attività e progetti scolastici locali. «Gli elfi sono i piccoli aiutanti di Babbo Natale – commenta il genitore di un piccolo partecipante – che lo aiutano a impacchettare i regali. È bello immaginare un ritrovo a Besozzo dove per un giorno i bambini corrono insieme per aiutare la propria scuola». In caso di maltempo, la manifestazione sarà annullata.