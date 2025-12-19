Solidarietà in carcere, donati kit di igiene e vestiario ai detenuti dei Miogni di Varese
Alla cerimonia presente anche monsignor Franco Gallivanone. Obiettivo: far emergere la condizione di difficoltà in cui vivono molti detenuti, ricordando che dietro le mura del carcere ci sono persone
Un gesto di attenzione e vicinanza verso chi vive una condizione di particolare fragilità. Venerdì 19, presso la Casa circondariale di Varese, l’Ordine degli Avvocati ha donato a tutti i detenuti un kit di igiene personale, nel corso di un’iniziativa legata alla benedizione natalizia officiata da monsignor Franco Gallivanone.
A darne notizia è Carlo Battipede, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Varese, che ha sottolineato il valore umano dell’evento, nato da un confronto diretto con la direzione dell’istituto penitenziario. Durante il dialogo è emersa con chiarezza la situazione di difficoltà in cui versano numerosi detenuti, spesso privi di sostentamento personale e di familiari all’esterno, e quindi impossibilitati a far fronte anche alle esigenze più basilari della quotidianità.
La consegna dei prodotti per l’igiene personale e del vestiario rappresenta un segnale concreto di attenzione verso una realtà che, pur grazie all’impegno costante degli operatori penitenziari, resta segnata da carenze materiali e sociali.
«Il nostro desiderio – ha spiegato Battipede – è far emergere la condizione di difficoltà in cui vivono molti detenuti, ricordando che dietro le mura del carcere ci sono persone che necessitano non solo di regole, ma anche di dignità e rispetto». Un’iniziativa che, nel periodo natalizio, assume un significato ancora più profondo, richiamando i valori della solidarietà e della responsabilità collettiva.
Una settimana fa un’iniziativa analoga da parte della Camera penale di Varese con la consegna di generi di conforto ai detenuti, sempre ai Miogni.
