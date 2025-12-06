Solidarietà in Festa: al Distaccamento dei Vigili del Fuoco riparte la tradizione più attesa

Ritorna “a casa”, dopo anni, la Festa della Solidarietà organizzata dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco – Provincia di Varese ODV: sabato 13 dicembre il distaccamento di Busto Arsizio/Gallarate, in Corso Sempione 245, riapre le porte alla sua comunità per accogliere la XXXVIII edizione di un appuntamento diventato simbolo di inclusione e sostegno.

In collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Varese, i volontari distribuiranno oltre un migliaio di pacchi dono contenenti alimenti, giocattoli, vestiario e regali natalizi destinati a bambini, ragazzi e famiglie in difficoltà, accompagnati dalle più di quaranta associazioni partecipanti.

L’arrivo di Babbo Natale, le dimostrazioni tecniche del gruppo SAF e l’esposizione di mezzi operativi e storici faranno da cornice a un pomeriggio di festa, arricchito dal ritorno dell’Accademia dei Mini Pompieri, percorso amatissimo dai più piccoli che potranno ottenere il diploma di “mini pompiere”.

«Dopo oltre trent’anni – spiegano gli organizzatori – ritroviamo la nostra sede naturale, riportando al centro tradizione, comunità e spirito di servizioı. Sono passati 38 anni dalla nascita dell’iniziativa: la sua forza è la capacità di rinnovarsi restando fedele ai valori di famiglia e inclusività», afferma il Presidente Onorario Riccardo Comerio. Il Presidente provinciale Giacomo Ferrario aggiunge: «Siamo tornati dove tutto è iniziato, con cuore e passione, per sostenere ancora meglio le associazioni che ci accompagnano da anni».

Un sentito ringraziamento arriva anche dal Comandante provinciale, Ciro Bolognese, che sottolinea «la generosità e lo spirito di servizio della grande famiglia dei Vigili del Fuoco, capaci di offrire a tanti bambini e famiglie una giornata di serenità e vicinanza». La cerimonia vivrà inoltre due momenti di intensa emozione: la consegna dei contributi dell’iniziativa “Un giorno da pompiere”, nata in ricordo dei vigili Roberto Di Saverio e Alessio Teoldi, e il sostegno economico al vigile Devid Ricci, rimasto gravemente ferito durante un intervento a Como.

Appuntamento quindi sabato 13 dicembre, dalle 14.15, al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Busto Arsizio: una festa che ogni anno accende solidarietà, memoria e speranza.