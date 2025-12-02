Sopralluogo dei nuovi gestori all’Ippodromo di Varese

I rappresentanti della società Varese Turf & Sport che si è aggiudicata la gestione dell’Ippodromo delle Bettole di Varese, ha svolto nel primo pomeriggio di martedì 2 dicembre un sopralluogo nell’impianto per definire il cronoprogramma delle lavorazioni previste. (nella foto sopra da sinistra Enrico Cinti e Luigi Rinzivillo)

Fanno parte di Varese Turf & Sport srl Luigi Rinzivillo, imprenditore romano specializzato nell’amministrazione di stabili, con esperienza come formatore e

consulente per imprese familiari, Edil Mega Appalti, società edile guidata da Enrico Cinti, specializzata in ristrutturazioni, manutenzioni e impianti, Paola Marzotto (foto sotto): appassionata di cavalli, tesserata FISE pat. B, istruttrice e preparatrice

di purosangue inglesi.

Paola Marzotto

La visita alle Bettole ha coinvolto anche i tecnici incaricati, impegnati nell’analisi delle operazioni necessarie per avviare il percorso di rilancio della struttura. Nel corso della giornata i rappresentanti della società hanno incontrato il sindaco Davide Galimberti e alcuni membri della Giunta.

Dal confronto è emersa la volontà di organizzare una conferenza stampa nella settimana precedente al Natale, durante la quale saranno illustrati in modo più dettagliato gli interventi programmati. Luogo e orario dell’appuntamento saranno comunicati con un successivo aggiornamento.

Durante i sopralluoghi sono stati approfonditi vari aspetti legati alla futura gestione dell’ippodromo, con particolare attenzione alle strategie di riqualificazione e alle esigenze tecniche delle aree interessate. Tra i temi affrontati figurano anche la sostenibilità ambientale e l’integrazione delle attività ippiche con il contesto urbano, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e nuova gestione.

La conferenza stampa servirà a presentare le principali iniziative, tra cui il miglioramento delle strutture esistenti e la possibile creazione di spazi destinati a eventi e attività aperte al pubblico. Saranno inoltre illustrati gli eventi inaugurali pensati per appassionati, famiglie e cittadini, con l’intenzione di rendere l’ippodromo un luogo fruibile dalla comunità.