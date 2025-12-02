Sopralluogo dei nuovi gestori all’Ippodromo di Varese
Varese Turf & Sport avvia la definizione del cronoprogramma e incontra il Comune in vista di una conferenza stampa prima di Natale
I rappresentanti della società Varese Turf & Sport che si è aggiudicata la gestione dell’Ippodromo delle Bettole di Varese, ha svolto nel primo pomeriggio di martedì 2 dicembre un sopralluogo nell’impianto per definire il cronoprogramma delle lavorazioni previste. (nella foto sopra da sinistra Enrico Cinti e Luigi Rinzivillo)
Fanno parte di Varese Turf & Sport srl Luigi Rinzivillo, imprenditore romano specializzato nell’amministrazione di stabili, con esperienza come formatore e
consulente per imprese familiari, Edil Mega Appalti, società edile guidata da Enrico Cinti, specializzata in ristrutturazioni, manutenzioni e impianti, Paola Marzotto (foto sotto): appassionata di cavalli, tesserata FISE pat. B, istruttrice e preparatrice
di purosangue inglesi.
La visita alle Bettole ha coinvolto anche i tecnici incaricati, impegnati nell’analisi delle operazioni necessarie per avviare il percorso di rilancio della struttura. Nel corso della giornata i rappresentanti della società hanno incontrato il sindaco Davide Galimberti e alcuni membri della Giunta.
Dal confronto è emersa la volontà di organizzare una conferenza stampa nella settimana precedente al Natale, durante la quale saranno illustrati in modo più dettagliato gli interventi programmati. Luogo e orario dell’appuntamento saranno comunicati con un successivo aggiornamento.
Durante i sopralluoghi sono stati approfonditi vari aspetti legati alla futura gestione dell’ippodromo, con particolare attenzione alle strategie di riqualificazione e alle esigenze tecniche delle aree interessate. Tra i temi affrontati figurano anche la sostenibilità ambientale e l’integrazione delle attività ippiche con il contesto urbano, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e nuova gestione.
La conferenza stampa servirà a presentare le principali iniziative, tra cui il miglioramento delle strutture esistenti e la possibile creazione di spazi destinati a eventi e attività aperte al pubblico. Saranno inoltre illustrati gli eventi inaugurali pensati per appassionati, famiglie e cittadini, con l’intenzione di rendere l’ippodromo un luogo fruibile dalla comunità.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.