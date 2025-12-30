Sottoscritto a palazzo Estense il contratto per la gestione dell’Ippodromo Le Bettole di Varese

Ora è ufficiale: c’è la nuova gestione per l’Ippodromo Le Bettole di Varese.

É stato firmato ieri, 29 dicembre, infatti il contratto tra La Varese Turf & Sport e il Comune di Varese, che affida alla nuova società la gestione trentennale dell’ippodromo.

«L’accordo segna un passo fondamentale verso il rinnovamento e la valorizzazione di un simbolo storico e culturale per la città – spiega la nota che annuncia l’accordo – Con la firma del contratto, si apre una nuova era, mirata a trasformare l’ippodromo in un centro di attività sportive e culturali, capace di attrarre visitatori da tutta Italia e oltre».

La Varese Turf & Sport si è impegnata a garantire non solo la conservazione della tradizione ippica, ma anche a esplorare nuove opportunità di sviluppo economico e sociale. «L’obiettivo è creare un ambiente accogliente e dinamico, dove si possano organizzare eventi diversificati per coinvolgere l’intera comunità varesina – continua il comunicato – Questo progetto ambizioso coinvolgerà diversi attori, tra cui imprenditori locali, istituzioni culturali e sportive, con l’intento di promuovere un dialogo costante e costruttivo. Varese Turf & Sport è entusiasta di iniziare questo percorso e ha fiducia che, attraverso una gestione attenta e innovativa, l’ippodromo Le Bettole possa diventare un punto di riferimento fondamentale nel panorama italiano».

La società, inoltre: «Desidera rassicurare tutti gli interessati che sta lavorando attivamente per garantire una transizione di gestione ordinata e collaborativa – sottolinea la nota – È stato avviato un dialogo costruttivo con la Società Varesina Incremento Corse Cavalli e le autorità locali per risolvere eventuali questioni patrimoniali e gestionali».

Luigi Rinzivillo e Paola Marzotto

La Varese Turf & Sport riunisce competenze diverse: dall’esperienza varesina e sportiva di Paola Marzotto, all’imprenditorialità di Luigi Rinzivillo, fino alla solidità tecnica di Edil Mega Appalti guidata da Enrico Cinti. La società costituirà inoltre una ATI con Nord Est Ippodromi, concessionaria degli impianti di Treviso e Trieste. Il nuovo organigramma vede Enrico Cinti come presidente e Luigi Rinzivillo come amministratore delegato; seguono Daniele Fortuzzi per marketing e gestione sportiva, Giuseppe Marzotto per l’ufficio tecnico e i rapporti istituzionali, Paola Marzotto per la segreteria generale, Raffaella Manetta per stampa e pubbliche relazioni, Edil Mega Appalti per lavori e manutenzioni e l’avvocato Cesare Milani come consulente legale.

L’obiettivo è quello di valorizzare l’Ippodromo Le Bettole attraverso interventi che rispettino la tradizione ippica

varesina, introducendo al contempo innovazioni che lo rendano un punto di riferimento per l’intera comunità e per gli

appassionati del settore.