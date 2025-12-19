Spaziocinema, la rassegna torna al Nuovo di Varese: ecco tutto il programma 2026
La nuova edizione prenderà il via mercoledì 7 gennaio con una proiezione fuori abbonamento: The Smashing Machine
Da gennaio riparte il Cineforum Spaziocinema del Cinema Nuovo (Viale dei Mille 39, VA), appuntamento culturale di riferimento per gli amanti del grande cinema. La nuova edizione prenderà il via mercoledì 7 gennaio con una proiezione fuori abbonamento: The Smashing Machine, potente film sportivo già indicato come uno dei possibili protagonisti della prossima stagione degli Oscar.
Il cartellone propone una selezione dei migliori titoli degli ultimi mesi, tra cui Un semplice incidente, Le città di pianura, I colori del tempo e L’anno nuovo che non arriva, accanto ai film più attesi in uscita come Marty Supreme, Sentimental Value e Dead Man’s Wire, oltre ad alcuni titoli a sorpresa.
Ampio spazio sarà dedicato anche al cinema italiano contemporaneo, con i nuovi film firmati da Paolo Sorrentino, Riccardo Milani e Paolo Virzì, confermando l’attenzione del Cineforum alla qualità e alla varietà delle proposte.
Clicca qui per consultare e scaricare il programma completo:
https://www.filmstudio90.it/2025/12/18/cineforum-2/
Le proiezioni si terranno nei seguenti orari:
● martedì alle ore 15.30 e 20.00
● mercoledì alle ore 15.30 e 21.00
Il Cineforum è aperto a tutti, con possibilità di partecipare tramite:
● abbonamento: 60 euro (pomeridiano) / 70 euro (serale)
● biglietto singolo: 5 euro
Gli abbonamenti saranno in vendita da venerdì 19 dicembre negli orari di apertura del Cinema Nuovo (consultabili sul sito ufficiale). Sono inoltre previste aperture straordinarie prima di Natale:
● sabato 20 dicembre: 16.00 – 18.30
● martedì 23 dicembre: 15.00 – 18.00
● mercoledì 24 dicembre: 15.00 – 18.00
Con la nuova edizione del Cineforum, il Cinema Nuovo rinnova il suo impegno nella promozione della cultura cinematografica, offrendo al pubblico un programma di qualità, accessibile e attento alle migliori espressioni del cinema contemporaneo. Per ulteriori informazioni contattare: filmstudio90@filmstudio90.it
