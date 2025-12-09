“Spegni i fuochi, accendi il rispetto”, a Solaro un incontro per proteggere gli animali durante le feste

In vista delle festività di fine anno, e in particolare della notte di Capodanno, l’Ufficio Diritti Animali di Solaro promuove un incontro pubblico per sensibilizzare sull’impatto dei fuochi d’artificio sugli animali domestici. L’incontro è fissato per sabato 13 dicembre alle 10 nella Sala Blu del palazzo comunale di via Mazzini.

L’iniziativa, intitolata “Proteggiamo i nostri amici! Spegni i fuochi, accendi il rispetto“, vuole offrire ai cittadini strumenti concreti e informazioni utili per affrontare le festività nel rispetto degli animali. Rumori forti e improvvisi, come quelli dei botti, possono infatti causare forte stress e disagio a cani, gatti e altri animali domestici.

Durante l’incontro saranno presenti esperti del settore: Enrico Burastero, comandante della Polizia locale di Solaro; Simona Donghi e Federica Bellazzi, istruttrici cinofile; Massimo Moscatelli, avvocato dell’associazione Noi per gli animali Odv e Daniela Scebba, rappresentante di Epi Ambulanze Veterinarie di Bollate.

«Da amante degli animali ringrazio l’Ufficio Diritti Animali per il lavoro costante sul territorio, dalla sensibilizzazione all’intervento diretto – dice la sindaca Nilde Moretti – Durante le feste, in particolare a San Silvestro, l’uso dei fuochi d’artificio è molto diffuso. Anche se legale se svolto con prodotti certificati e nel rispetto delle norme, riteniamo che non sia una pratica rispettosa, né per gli animali né per le persone fragili o malate. Possiamo festeggiare insieme, in modo sicuro e rispettoso, senza esplodere nulla, dimostrando attenzione e affetto verso i nostri amici a quattro zampe e verso chi potrebbe soffrire a causa dei rumori».

L’incontro del 13 dicembre è aperto a tutti.

Foto di Brett Hondow da Pixabay