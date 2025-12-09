“Spegni i fuochi, accendi il rispetto”, a Solaro un incontro per proteggere gli animali durante le feste
Sabato 13 dicembre nella Sala Blu del Comune di Solaro un incontro promosso dall’Ufficio Diritti Animali per parlare di fuochi d’artificio e benessere degli animali domestici
In vista delle festività di fine anno, e in particolare della notte di Capodanno, l’Ufficio Diritti Animali di Solaro promuove un incontro pubblico per sensibilizzare sull’impatto dei fuochi d’artificio sugli animali domestici. L’incontro è fissato per sabato 13 dicembre alle 10 nella Sala Blu del palazzo comunale di via Mazzini.
L’iniziativa, intitolata “Proteggiamo i nostri amici! Spegni i fuochi, accendi il rispetto“, vuole offrire ai cittadini strumenti concreti e informazioni utili per affrontare le festività nel rispetto degli animali. Rumori forti e improvvisi, come quelli dei botti, possono infatti causare forte stress e disagio a cani, gatti e altri animali domestici.
Durante l’incontro saranno presenti esperti del settore: Enrico Burastero, comandante della Polizia locale di Solaro; Simona Donghi e Federica Bellazzi, istruttrici cinofile; Massimo Moscatelli, avvocato dell’associazione Noi per gli animali Odv e Daniela Scebba, rappresentante di Epi Ambulanze Veterinarie di Bollate.
«Da amante degli animali ringrazio l’Ufficio Diritti Animali per il lavoro costante sul territorio, dalla sensibilizzazione all’intervento diretto – dice la sindaca Nilde Moretti – Durante le feste, in particolare a San Silvestro, l’uso dei fuochi d’artificio è molto diffuso. Anche se legale se svolto con prodotti certificati e nel rispetto delle norme, riteniamo che non sia una pratica rispettosa, né per gli animali né per le persone fragili o malate. Possiamo festeggiare insieme, in modo sicuro e rispettoso, senza esplodere nulla, dimostrando attenzione e affetto verso i nostri amici a quattro zampe e verso chi potrebbe soffrire a causa dei rumori».
L’incontro del 13 dicembre è aperto a tutti.
Foto di Brett Hondow da Pixabay
