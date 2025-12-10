Sperimentazione riuscita: il collegamento Malnate–Gaggiolo continuerà anche a gennaio

Prosegue anche nel 2026 il servizio di trasporto pubblico che collega Malnate, le frazioni di Gurone e Folla e il Comune di Cantello con la stazione ferroviaria di Gaggiolo, snodo fondamentale per i treni TILO diretti in Svizzera. Attivato a settembre come estensione della linea V145 Varese–Clivio, il collegamento ha registrato fin da subito un interesse crescente, soprattutto tra i pendolari frontalieri che ogni giorno attraversano il confine.

Un servizio nato per agevolare i pendolari

La linea, pensata per favorire gli spostamenti di chi lavora oltreconfine, mantiene la struttura sperimentale introdotta nei mesi autunnali: corse nelle fasce di punta, con una frequenza di 30 minuti, al mattino dalle 5.30 alle 9.00 e nel tardo pomeriggio dalle 16.15 alle 20.45. Il tracciato collega il centro di Malnate e le sue principali frazioni con Cantello e Ligurno, fino alla stazione di Gaggiolo, garantendo l’interscambio con i treni transfrontalieri.

Il progetto è frutto della collaborazione tra l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale dei bacini di Como, Lecco e Varese, la Provincia di Varese e le amministrazioni comunali di Malnate e Cantello, che si sono impegnate nel sostenere la fase di avvio e monitoraggio del servizio.

Mobilità sostenibile e meno traffico al confine

Come già evidenziato al lancio del collegamento, l’obiettivo principale resta quello di ridurre il flusso di auto dirette quotidianamente verso il Canton Ticino, promuovendo un’alternativa più efficiente e sostenibile. La coincidenza diretta con i treni TILO rende infatti il servizio particolarmente utile per chi attraversa il confine nelle ore di punta.

La fase di sperimentazione si concluderà ufficialmente il 19 dicembre, ma grazie alla risposta positiva degli utenti e al supporto degli enti coinvolti, il servizio ripartirà regolarmente da mercoledì 7 gennaio 2026, mantenendo modalità e orari già apprezzati in questi primi mesi.

Orari, percorso e tariffe

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì: dalle 5:35 alle 8:35 con partenze da Malnate verso Gaggiolo; dalle 16:15 alle 20:45 con partenze da Gaggiolo verso Malnate. Le corse avranno una frequenza di 30 minuti.

Il percorso attraversa Malnate passando per il centro città, Gurone e via Kennedy, prosegue poi attraverso Cantello e Ligurno, fino alla stazione di Gaggiolo.

Il servizio è gestito da Autolinee Varesine, che già opera nel trasporto pubblico in provincia di Varese.

Le tariffe

Per tratte interne ai Comuni di Cantello o Malnate:

Corsa singola: €1,60

Abbonamento settimanale (5 giorni): €9,50

Abbonamento mensile: €39,00

Per tratte tra Malnate e Cantello, Ligurno o Gaggiolo:

Corsa singola: €2,10

Abbonamento settimanale (5 giorni): €12,00

Abbonamento mensile: €50,00

Sono previsti sconti per studenti e under 26. I biglietti possono essere acquistati online sul sito di Autolinee Varesine o presso la biglietteria di Piazzale Kennedy a Varese.