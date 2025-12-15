Sport, ricerca e letteratura nelle dirette del lunedì su Radio Materia

Sport, ricerca cardiochirurgica e letteratura nel lunedì di Radio Materia con tre appuntamenti in diretta. Di seguito le proposte del giorno.

Ore 14 La Materia dello Sport

Appuntamento con il nostro Francesco Mazzoleni che ci racconterà il weekend di sport che si è appena concluso. Basket, volley, hockey, calcio e un exploit dallo sport di rilievo internazionale vi faranno compagnia per una mezzoretta con le voci dei protagonisti raccolte per voi dalle sale stampa.

Ore 16,30 Soci All Time

Ospite di oggi della tarsmissione realizzata in collaborazione con CSV Insubria avremo Camillo Corazzari, presidente dell’associazione ACRC (Associazione per la cura e la ricerca cardiochirurgica). Parleremo delle iniziative e dei progetti portati avanti da questa Aps varesina.

Ore 18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Lunedì 13 gennaio alle 18.30, a Materia Spazio Libero, Edoardo Zanzi presenterà il suo libro Musica per nottambuli (Effetto, 2025). A moderare l’incontro sarà Elena Emilitri. L’appuntamento rientra nella programmazione culturale dello spazio di via Confalonieri, che continua a proporsi come luogo di dialogo e confronto dedicato alla scrittura contemporanea.

In occasione della presentazione, Edoardo Zanzi sarà anche ospite della trasmissione “Chi l’avrebbe mai detto?” di Radio Materia, il format che racconta percorsi personali e professionali inattesi attraverso le voci di chi attraversa lo spazio di Materia con storie fuori dagli schemi.

Classe 1999, nato a Varese, Edoardo Zanzi è una delle voci più giovani e interessanti della nuova narrativa italiana. Nella sua biografia ama definirsi attraverso percorsi irregolari: «ha svolto i mestieri più indecenti, dal lavapiatti al batterista rock», senza però cedere – come lui stesso ironizza – «alla tentazione di creare contenuti sul web». E, precisa, «non è lui Banksy». Musica per nottambuli è un esordio che si muove lontano dagli stereotipi della letteratura giovanile.