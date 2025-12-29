Qualcosa sta cambiando per Cadegliano Viconago sul fronte della strada comunale per Avigno, chiusa da circa 11 anni a seguito di un grave nubifragio che ne aveva compromesso sicurezza e stabilità. Nei giorni scorsi il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia–Emilia Romagna ha infatti trasmesso al Comune comunicazioni favorevoli sull’aggiornamento del progetto esecutivo relativo ai lavori di consolidamento.

Galleria fotografica Strada per Avigno, passo avanti decisivo verso la riapertura 4 di 8

Nel dettaglio, l’ufficio competente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato di aver individuato il professionista incaricato della progettazione. Il 16 dicembre è stato firmato il verbale di consegna dell’incarico, con un termine di 90 giorni per la conclusione del progetto. Successivamente si procederà con la gara per l’affidamento dei lavori, per un intervento complessivo che supererà i tre milioni di euro.

La strada interessata collega Viconago con la frazione di Avigno e conduce fino a Cremenaga, rappresentando un collegamento strategico non solo per i residenti, ma anche per i frontalieri della Valmarchirolo diretti verso la dogana, evitando il passaggio obbligato da Ponte Tresa.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Alberto Almieri, che ha parlato di «un bel dono sotto l’albero di Natale per la nostra comunità», sottolineando l’attesa durata mesi per una notizia concreta. Il primo cittadino ha ringraziato in particolare il deputato varesino Stefano Candiani, citando anche l’interessamento dell’onorevole Andrea Pellicini. «Si è creata una rete di cooperazione efficace – ha spiegato Almieri – che ha permesso al Comune di avere un’interlocuzione costante e presente a Roma. Per un piccolo Comune come il nostro, un finanziamento di questa entità è qualcosa di mai visto».

Sui tempi, il sindaco invita alla prudenza, ma non esclude che i lavori possano partire entro la metà dell’anno. «È un modo concreto di fare politica – ha aggiunto – che non fa sentire i piccoli Comuni l’ultima ruota del carro».

Sulla stessa linea l’onorevole Stefano Candiani, che ha rimarcato l’importanza delle infrastrutture locali: «Non si vive solo di grandi opere. In questi territori montani, la mancanza di una strada può penalizzare pesantemente cittadini e attività. Questa situazione era insostenibile per un Comune come Cadegliano Viconago, viste le somme necessarie. Il lavoro di squadra con il sindaco Almieri ha permesso di sbloccare una vicenda che sembrava senza soluzione. Cadegliano Viconago e Milano hanno la stessa dignità: garantire collegamenti funzionanti è un diritto di ogni cittadino».