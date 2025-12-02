Supermercato al posto del campo a Cassano, “attaccano chi evidenzia le criticità anziché risolverle”

«Si preferisce attaccare chi evidenzia le criticità, piuttosto che risolverle», dice il consigliere di minoranza Tommaso Police, di Cassano Magnago.

Il riferimento è alla maggioranza al governo della città, intervenuta compattamente sul progetto del nuovo supermercato previsto in zona Cassano Bassa. «Un arrovellamento unico, più un contorto esercizio di fantasia che un confronto serio sui problemi della città» definisce il comunicato firmato dalle tre forze che guidano la città.

«Prima le Acli, poi i consiglieri di opposizione del passato, oggi Police. Attendiamo il prossimo sproloquio contro Legambiente per chiudere il cerchio», dice Police, ripercorrendo i diversi comunicati usciti fin qui e le successive repliche della maggioranza, che ha contrattaccato sempre, sulla vicenda del nuovo supermercato (un Famila) che prenderà il posto di un terreno agricolo rimasto nel mezzo della zona residenziale tra le vie Vecchia Villa, Puccini e Rossini.

«Ma una volta sceso il polverone, resta lo scandalo concreto: un’amministrazione incapace di prevedere, prevenire e rimediare ai disastri. Una continuità perfetta con le giunte che l’hanno preceduta, e che ne portano tutta la paternità. I cittadini cassanesi non hanno né il tempo né la voglia di ricostruire i procedimenti di approvazione dei PGT o ricordare i voti di consiglio comunale. Ed è giusto così: il centro del dibattito non può essere il voto del centrosinistra, ma l’incapacità della maggioranza di risolvere i problemi. E in fondo, la loro uscita di ieri è un clamoroso autogol. Pensano di buttarla in caciara, ma stanno polarizzando il dibattito: da una parte chi è contro i supermercati, dall’altra chi li favorisce. Ai cittadini interessa risolvere i problemi e non chi gioca allo scaricabarile».

Police parla di «continua ricerca di un capro espiatorio» e «perenne fuga dalle proprie responsabilità» sulla questione. «E in ogni democrazia degna di questo nome, le responsabilità ricadono su chi governa, non su chi le denuncia. Se qualcuno (che nemmeno si firma e sta all’ombra di qualche tavolino di qualche noto bar) sente il bisogno di inseguire ogni mia parola, significa che ho toccato un nervo scoperto. È la dimostrazione che la mia voce è centrale nel dibattito e che la paura delle prossime elezioni li ossessiona».