Supporto psicologico per madri e ragazzi: un sostegno fondamentale nei consultori dell’ASST Sette Laghi

I primi mesi di vita di un bambino sono cruciali non solo per lo sviluppo fisico, ma anche per il benessere psicologico della madre e del piccolo. Anche l’adolescenza può segnare un momento delicato di transizione verso l’età adulta.

Per questo motivo, i consultori dell’ASST Sette Laghi offrono un supporto psicologico continuo, con un’attenzione particolare ai momenti di vulnerabilità che possono emergere durante e dopo la gravidanza oppure nella crescita.

Il Sostegno Psicologico Post-Partum: Un Aiuto a Casa

L’Asst Sette Laghi attua il programma P.I.P.P.I. (Programma di Interventi per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione). L’acronimo fa riferimento al personaggio televisivo di Pippi Calzelunghe, figura simbolica che esprime le infinite potenzialità dei bambini e le capacità di far fronte in maniera positiva alle difficoltà.

La finalità del programma è quella di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette “negligenti” al fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare, articolando le aree del sociale, sanitario, educativo-scolastico e tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l’analisi e la risposta a questi bisogni. Obiettivo primario è dunque aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo.

«La nostra ostetrica, insieme all’assistente sociale, visita le madri a casa per monitorare la situazione e intervenire tempestivamente in caso di difficoltà – spiega Roberta Ferronato, ginecologa e responsabile dei consultori dell’ASST Sette Laghi – L’obiettivo è sostenere la genitorialità, prevenire situazioni di disagio e rafforzare il legame tra madre e figlio».

Il supporto psicologico è attivo anche nel caso di madri che mostrano segnali di depressione post-partum. Attraverso il percorso nascita, i medici e le ostetriche individuano i soggetti a rischio, offrendo loro l’opportunità di essere seguiti da uno psicologo specializzato. Questo approccio permette di affrontare tempestivamente eventuali difficoltà emotive che potrebbero compromettere la relazione madre-bambino.

Intervento psicologico per gli adolescenti con SOStegno km 0

Non solo per le madri, ma anche per gli adolescenti, i consultori dell’ASST Sette Laghi hanno sviluppato un progetto di supporto psicologico mirato.

Negli ultimi anni, la crescente attenzione ai disagi psicologici degli adolescenti ha portato alla creazione di un ambulatorio dedicato. Il progetto di supporto agli adolescenti a Malnate, sviluppato in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale e l’ente filantropico “Ponte del Sorriso”, è un esempio concreto di come i consultori possano intervenire per affrontare problematiche psicologiche, dai disagi lievi a quelli più gravi. In caso di necessità, i ragazzi possono essere indirizzati verso professionisti della neuropsichiatria e della psicologia, grazie a una rete di raccordo con il Dipartimento di Salute Mentale.

Nei consultori , inoltre, si trovano spazi giovani, dove gli adolescenti possono incontrare professionisti in un ambiente sicuro e accogliente. «I giovani possono venire nei nostri consultori per chiedere supporto psicologico o per discutere di qualsiasi difficoltà emotiva o sociale- spiega la dottoressa Ferronato – Vogliamo essere un punto di riferimento per loro, dove possano sentirsi liberi di esprimere le proprie preoccupazioni».

Un approccio integrato

Entrambi i progetti, quello per la maternità e quello per gli adolescenti, si fondano su un modello integrato di assistenza che vede la collaborazione tra diversi professionisti: psicologi, assistenti sociali, ginecologi e ostetriche. «Il nostro obiettivo è garantire un supporto continuo, che non si limiti a momenti specifici ma che sia presente durante tutto il percorso di vita, dalla gravidanza fino all’adolescenza», conclude la responsabile della rete consultoriale di Sette Laghi.

Grazie a questo approccio, i consultori dell’ASST Sette Laghi sono in grado di offrire un supporto psicologico completo, che risponde alle diverse esigenze emotive e psicologiche delle madri e dei figli, con un’attenzione particolare anche agli adolescenti che affrontano sfide legate alla crescita. Un lavoro che, oltre a prendersi cura della salute fisica, promuove il benessere psicologico e sociale di tutta la famiglia.