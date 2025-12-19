Swissport amplia la sua operatività nel cargo a Milano Malpensa, gestendo anche l’export

Swissport ha raggiunto un importante traguardo operativo presso la nuova struttura di gestione cargo all’aeroporto di Milano Malpensa: in appena cinque mesi l’operatività giornaliera è passata da nove a fino a 100 tonnellate di merce al giorno, segnando una rapida crescita della capacità di movimentazione.

La società aveva annunciato a giugno l’avvio delle attività di cargo handling nello scalo milanese, insediandosi in un magazzino di 4.000 metri quadrati di seconda linea all’interno del complesso Malpensa World Trade Center, in territorio di Lonate Pozzolo, accanto al sedime aeroportuale. Inizialmente l’operazione si è concentrata sulla gestione delle importazioni, sulle operazioni di pre‑sdoganamento e sulla distribuzione ai servizi di consegna espressa. La struttura è ora in fase di evoluzione per includere anche i flussi in esportazione e un’offerta più ampia di servizi per il general cargo.

Marina Bottelli, country manager di Swissport per l’Italia, ha dichiarato a AirCargoNews che «Malpensa è una porta d’accesso chiave per le merci in Italia e in Europa, e questo successo riflette il nostro impegno nell’offrire flussi affidabili, efficienti e fluidi ai nostri clienti dell’area».

Il consolidamento di queste attività si inserisce nella strategia di lungo termine di Swissport in Italia, che mira a espandere la propria presenza non solo nell’ambito cargo, ma anche nei servizi di ground handling e hospitality aeroportuale, come dichiarato già nell’estate scorsa. Malpensa consolida così il suo ruolo di hub di riferimento in Italia per questo segmento di business (dallo scalo passa il 62% delle merci, dato 2024).